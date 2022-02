Trupat amerikane dislokohen në Poloni

20:00 05/02/2022

Kjo lëvizje vjen për shkak të përforcimeve të ushtrisë ruse pranë Ukrainës

Trupat e para amerikane kanë zbarkuar më 5 shkurt në një bazë ushtarake në juglindje të Polonisë. Ky hap i radhës vjen në kuadër të përforcimit të aleatëve të NATO-s në Evropën Lindore. Trupat amerikane u dërguan në një kohë kur grumbullimi ushtarak rus po përforcohet më tepër përgjatë kufirit me Ukrainën.

Javën e kaluar, Uashingtoni tha se do të dërgonte afro 3,000 trupa shtesë në Poloni dhe Rumani për të mbrojtur Evropën Lindore nga pasojat e mundshme nga kriza në Ukrainë.

Më 3 shkurt, zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby tha se dislokimet do të përfshijë afro 2,000 trupa që SHBA-ja do të dërgojë në Poloni dhe Gjermani. Përveç këtyre trupave, afro 1,000 trupa të tjerë, që aktualisht gjenden në Gjermani, do të dërgohen në Rumani.

Ndërkohë më 4 shkurt trupat e para amerikane arritën në një bazë në Gjermani. Rusia ka dislokuar më shumë se 100,000 trupa dhe makina të rënda ushtarake në afërsi të Ukrainës dhe në Krime. SHBA-ja thotë se Moska mund të jetë duke u përgatitur për një pushtim të Ukrainës.

