Trupat ruse pak kilometra larg qendrës

20:18 10/03/2022

3 viktima dhe 17 të plagosur nga bombardimet në Mariupol

Nisja e sulmit rus për marrjen e Kievit mund të jetë çështje orësh. Vërehet avancim në periferi të kryeqytetit ukrainas. Por beteja pritet e ashpër pasi që tani, trupat ruse po pësojnë dëme të mëdha.

Trupat ruse janë në portat e Kievit dhe ndodhen vetëm pak kilometra larg qendrës. Xhirimet me dronë tregojnë karvanin që po përparon me ngadalë, në pritje edhe largimit të plotë të civilëve. Sipas kryebashkiakut Vitali Kliçko, gjysma e 3 milionë banorëve janë larguar. Megjithatë, rusët po përballen me rezistencë të ashpër. Këto pamje me dronë tregojnë një grup tankesh ruse në periferi që shkatërrohen nga predhat e ushtrisë ukrainase.

Një autokolonë u shkatërrua, ndërsa disa ushtarë u kapën robër. Këmbësoria e pajisur me kundratanke po zë pozicionet në dalje të qytetit. Presidenti Zelenski tha se rusët i pret një betejë e ashpër dhe ukrainasit janë të vendosur për fitore.

Por mizoria e ushtrisë ruse, pa bërë dallim edhe ndaj civilëve u duk qartë me bombardimin e maternitetit të Mariupolit. Nga sulmi humbën jetën 3 civilë, mes të cilëve edhe një vajzë 6 vjeç. 17 janë të plagosurit, përfshirë edhe gra shtatzëna në prag të lindjes. Bombat e hedhura me avionë e artileri ishin të ngarkuara me sasi të mëdha eksplozivi dhe kjo dallohet qartë edhe nga dëmet e mëdha që i janë shkaktuar kompleksit spitalor.

Duke pasur parasysh barbarinë e sulmit rus, banorët e Lvivit, Odesës dhe të tjerë qyteteve ukrainase që janë në pritje të sulmit rus, veç rezistencës, kanë menduar edhe për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

OKB numëron gati 500 civilë të vrarë që prej 24 Shkurtit, në Ukrainë. Ndërsa pala ukrainase flet për 12 mijë ushtarë rusë të vrarë, një shifër që Moska thotë se është 10 herë më e ulët. Mbeten të hapura korridoret humanitare në qytetet e mëdha të vendit, ndonëse armëpushimi i vendosur për herë të pestë të Mërkurën u thye disa herë. Mbi 2.3 milionë ukrainas janë larguar në këto 15 ditë luftime.

Tv Klan