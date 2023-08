Trupat shqiptare në ndihmë të Greqisë për zjarret, reagon Mitsotakis: Faleminderit!

18:52 23/08/2023

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka falenderuar Shqipërinë për dërgimin e trupave zjarrfikëse dhe mjeteve që do të ndihmojnë për shuarjen e zjarrit.

As Greece is fighting against challenging wildfires, our firefighters, pilots and police men & women have been working tirelessly to protect lives, properties and our forests. But they are not alone. Next to them stand our partners and allies. We are grateful for your help. ????????????????