Trupi i Mbretëreshës kthehet në Londër

23:59 13/09/2022

Arkivoli do të vendoset fillimisht në Pallatin Buckingham më pas në Westminster

Pas pelegrinazhit në Skoci, arkivoli me trupin e Mbretëreshës Elizabeth mbërriti në Londër. Deri të mërkurën arkivoli do të qëndrojë në Pallatin Buckingham, ku do të kryhen nderimet për monarken e ndjerë nga anëtarët e familjes mbretërore.

Mijëra njerëz dolën në rrugë për të parë kortezhin në udhëtimin nga aerodromi drejt Pallatit Buckingham. Të tjerë u vendosën në hyrje të pallatit.

Më pas të mërkurën ceremonitë shtetërore do të zhvendosen në hollin e Westminster-it, selisë së Parlamentit ku arkivoli do të qëndrojë për katër ditë. Të mërkurën do të jetë radha e qytetarëve për t’i dhënë lamtumirën e fundit Mbretëreshës.

Qindra mijëra vetë pritet të shkojnë në Westminsterpër të bërë nderimet e tyre, ndërsa siguria do të e lartë me forca të shumta.

Para mbërritjes në Londër, Edinburgu i dha lamtumirën e fundit Mbretëreshës Elizabeth. Turma heshti kur u shfaq kortezhi mortor, më pas shpërtheu në duartrokitje dhe lot.

“Ne do t’i kujtojmë ato ditë për pjesën tjetër të jetës sonë,” tha pensionistja LorraineWilson ndërsa kortezhi merrte rrugën për në Londër.

