Sinjalet nervore janë në gjendje të ndryshojnë përbërjen e baktereve intestinale në rreth 2 orë. Pra truri dhe zorrët janë të lidhur në mënyre të ndërsjelle dhe shumë të ngushtë dhe bakteret intestinale mund të ndikojnë në funksionet e trurit dhe humor, por gjithashtu edhe truri mund të ndryshoje direkt përbërjen e mikrobeve intestinale.

Sipas një studimi të fundit të kryer nga një grup shkencëtarësh të Institutit Kërkimor të Barcelonës, sinjalet nervore arrijnë ta ndryshojnë florën bakteriale që kolonizojnë aparatin tretës shumë shpejt dhe mendohet se e bëjnë për ta përgatitur për proceset që duhet të kryejnë.

Gjithashtu mendohet se sinjali niset dhe modulohet nga hormone që rregullojnë urinë, duke bërë që neuronet t’i përgjigjen menjëherë duke shënuar mbërritjen e ushqimit, me qëllim përgatitjen e të gjithë florës bakteriale. Në eksperimentet e kryera, aktivizimi ka rezultuar i menjëhershëm, me shtim të theksuar bakterial, sikurse edhe me gamë të shumëllojshme të tyre.

Klan News