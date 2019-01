Tsipras: Marrëveshja e Prespës në parlament brenda Janarit

Pas miratimit në Parlamentin e Maqedonisë, Marrëveshja e Prespes do ta ketë rrugën e hapur edhe në Parlamentin e Greqisë. Ishte Kryeministri grek Alexis Tsipras që konfirmoi lajmin në një intervistë për mediat vendase.

Sipas shefit të qeverisë, pakti për ndryshimin e emrit të Maqedonisë do të votohet në parlamentin grek brenda muajit Janar. Kryeminsitri grek e cilësoi marrëveshjen me Shkupin si arritjen më të rëndësishme, pas daljes së vendit nga kriza ekonomike.

I pyetur se çfarë do bëjë nëse “Grekët e Pavarur” të Panos Kamenos largohen nga qeveria, Tsipras tha se do të kërkojë votëbesim nga parlamenti. Në rast se nuk do e sigurojë atë, Greqia do të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

Tv Klan