Tuchel i stresuar me deklaratat e Lukakut

15:20 31/12/2021

Trajneri Tomas Tuhel e pranoi se intervista e dhënë nga Romelu Lukaku, ku thoshte se nuk ishte i lumtur me situatën te Çelsi e ka stresuar atë. “Blutë” e Londrës paguan 115 milionë euro tek Interi, por sulmuesi belg u shpreh se shpreson që një ditë të kthehet te zikaltrit. E këto fjalë kanë sjellë shqetësim te drejtuesit londinezë, e po ashtu edhe te tifozët anglezë. Për teknikun gjerman, deklarata të tilla nuk i bëjnë mirë Çelsit.

“Ne sigurisht që nuk na pëlqen intervista. Sjell zhurmë dhe ne nuk na nevojitet, e nuk ka ndihmon. Prish qetësinë. Por nuk duam që ta ekzagjerojmë me këtë çështje. Është e lehtë që t’i nxjerrsh fjalët nga konteksti e të nxjerrësh tituj gazetash. Por jam i surprizuar që ai nuk është i lumtur. Nuk më është dukur ashtu. Por do të ulemi e do të flasim privatisht”

Në një intervistë të gjatë të realizuar për rrjetin sportiv, “Sky”, sulmuesi belg u kërkoi falje tifozëve zikaltër për mënyrën se si u largua nga Milano. Luaku shpreson që të rikthehet tek Interi, jo për të mbyllur karrierën, por që të jetë sërish për të kontribuar dhe për të dhënë më shumë për atë fanellë. 28 vjeçar ka luajtur në 18 sfida, duke realizuar edhe 7 gola. Me “Blutë e Londrës”, belgu ka një kontratë që skadon në qershor të vitit 2026 dhe kartoni i tij vlerësohet mbi 100 milionë euro sipas transfermark.

Klan News