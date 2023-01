Tuchel interes për Tottenham

14:30 18/01/2023

Ish-trajneri i Chelsea ndihet gati që të zëvendësoje Antonio Conte që është në dyshim

Ish-trajneri i Chelseat, Thomas Tuchel është gati që të marrë drejtimin e Tottenham nëse Antonio Conte largohet. Gjermani u shkarkua nga “blutë” e Londrës në shtatorin e kaluar dhe që atëherë ka qenë i papunë.

Por 49-vjeçari është gati që të shqyrtojë ofertat e mundshme dhe interesim ka nga disa klube europiane me emër. Me të ardhmen e Conte-s te Spurs të pasigurt, tabloidi anglez “Evening Standard” raporton se gjermani do të ishte gati që të merrte drejtimin pavarësisht dashurisë së tij për Chelsea.

Puna e teknikut italian po monitorohet me vëmendje, për shkak të një serie jo të mirë paraqitjesh dhe rezultatesh. Të dielën Totenhemi u mposht nga Arsenali 2-0 në derbine Londrës Veriore.

Kontrata Kontes i përfundon në verë, ndërsa ka një kaluzolë për të rinovuar edhe për një tjetër sezon. Por në klub e dinë mirë se ekipit do t’i bëhej një dëm i madh nëse palët kanë vizione të ndryshme për punën. Tuchel fitoi Ligën e Kampionëve me Chelsea-n në 2021 dhe vazhdon të ngelet në zemrat e tifozëve, të cilët brohorasin emrin e tij në shkallët e stadiumit.

Emnri i tij u përfol si kandidat për të marrë drejtimin e Anglisë, por Federata Angleze zgjodhi të vazhdonte bashkëpunimin me Gareth Southgate.

Tuhel po mëson gjithashtu spanjisht, duke nënkuptuar se ka në plan që të marrë drejtimin e klubit të La Liga-s, diçka që i mungon në karrierën e tij. 49-vjeçari ka punuar më parë në Bundesligë, me Borussia Dortmund dhe Ligue 1 me PSG.

