Tuchel largohet në fund të sezonit

23:42 21/02/2024

Kontrata me Bayern ndërpritet para kohe

Thomas Tuchel do të largohet nga Bayern Munchen, por jo menjëherë. Klubi gjerman konfirmoi se trajneri do të qëndrojë në krye deri në fund të sezonit dhe më pas bashkëpunimi do të ndërpritet.

Palët ranë dakord pas bisedës së patur për të mbyllur 1 vit më herët kontratën e firmosur në 24 Mars të 2023. Ky sezon ka patur shumë probleme për Bayern që është 8 pikë larg vendit të parë Bayer Leverkusen dhe është eliminuar nga Kupa e Gjermanisë, ndërsa është ende në garë në Champions League.

Thomas Tuchel është fitues i kampionatit me Bayern Munchen sezonin e kaluar. Emrat më të lakuar për të marrë Bayern janë Antonio Conte, Zinedine Zidane e Xabi Alonso, ndërsa priten ndryshime edhe te lojtarët.

