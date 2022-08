Tuchel: Nuk kam muskuj

22:20 21/08/2022

Tomas Tuhel shprehet se nëse do të boksonte kundër Antonio Kontes, do të humbiste. Në përfundim të derbit të Londrës, Çelsi-Totenham 2-2, të dy trajnerët u përfshinë në një përplasje fizike.

Pas takimit, i pyetur nga gazetarët nëse gjermani kishte ndonjë shans kundër italianit nëse konfliktoheshin, tekniku i Çelsit tregoi muskujt. Por Tuhel më vonë sqaroi këtë gjest, duke e bërë të qartë se me Konten ai do të humbiste, pasi nuk ka përgatitjen e duhur fizike.

Për më tepër që u shokua kur mori vesh që një kompani bastesh e cilësonte atë favorit për ta mundur 53-vjeçarin në një ndeshje boksi.

“Ata më konsiderojnë mua si favorit? Jam i befasuar! Unë nuk kam muskuj. Edhe në rastin kur tregova krahët, e bëra për të reaguar që nuk kam bicepsa. Pra, u keqintepretua! Nuk e kisha në atë kontekst. Madje jam i lumtur që nuk dëmtova ndonjë muskul kur vrapova ndërsa po festoja golin e Ris Xhejmsit në sfidën ndaj Totenhemit”.

Për sjelljen e tij, Tuhel u dënua nga Federata Angleze me një ndeshje pezullim si edhe një gjobë prej 35 mijë paundësh. Ndërsa Konte u gjobit me 15 mijë paund me të dy trajnerët që e pranuan se bënë një sjellje të pahijshme në përfundim të sfidës në “Stamford Bridge”.

Klan News