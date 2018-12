Tullë në ballë e brinjë të thyer, pronari i parkimit dhunohet barbarisht (Video)

Pronari i një parkimi privat, Setki Shini denoncoi në emisionin investigativ “Stop” se në mes të këtij muaji është dhunuar fizikisht nga vëllezërit Xhevahir dhe Arbër Meshi, çka e provojnë me një video të regjistruar nga kamera e sigurisë së subjektit. Setkiu dhe e shoqja Pranvera rrëfyen se konflikti me vëllezërit Meshi vijon që prej vitit 2007, kur kanë hapur subjektin e licencuar.

“Ata dalin provokojnë burrin, e shajnë në të gjitha llojet e mënyrave, e kërcënojnë vazhdimisht që bëhen dhe në grup. Ka mbi 10 raste. Në të gjitha rastet kemi shkuar në polici dhe kemi bërë kallëzime”, u shpreh Pranvera.

Ajo tregoi se i kanë falur gjithmonë, për shkak të ndjesës së kërkuar, por këtë herë nuk do të tërhiqen nga denoncimi në polici, pasi Setkiu ka përfunduar në spital me hematoma e brinjë të thyer.

“Nuk i fal dot më se kanë arritur në atë fazë sa të ma kanë bëjnë burrin gjysmë njeriu. Ku mund të toleroj më shumë se kaq?”, tha e shqetësuar denoncuesja.

Vetë i dhunuari rrëfeu se në datën 11 Dhjetor, ora 17:40, iu afrua Xhevahir Meshi me pretendime të kota dhe më pas u afrua dhe i vëllai, Arbri dhe debati degradoi në përleshje fizike.

“Nuk ka patur asnjë ofendim, nga unë jo një herë. Pas debatit që bëmë, ata filluan të më godisnin fizikisht me grushta dhe tullë te balli, hunda dhe të dyja buzët i kam patur të çara”, tregoi Setkiu.

Menjeherë pas përplasjes bashkëshortja e tij telefonoi policinë, por Arbri Meshi e qëlloi sërish me tullë, duke e lënë të pavetëdijshëm në mes të rrugës. Nga trauma e shkaktuar Pranvera nuk mundi as t’i jepte ndihmën e parë bashkëshortit të saj. Fatmirësisht u gjend një kalimtare që ndërhyri dhe ndihmoi Setkiun.

Më pas shkuan në polici për t’i denoncuar për dhunën e përsëritur, ku komunikuan me oficerin e policisë gjyqësore, Fatjon Moni, i cili i siguroi se vëllezërit Meshi do të arrestoheshin. Por për habinë e bashkëshortëve Xhevahir dhe Arbër Meshi u ndaluan vetëm një natë dhe të nesërmen u lanë të lirë.

Sipas burimeve të sigurta të Pranverës, Besim Basha, një i afërmi i vëllezërve, si dhe ekspert i policisë bëri të mundur lirimin e tyre.

Setki Nishi rrëfeu se ka qenë i shtruar për katër ditë në Spitalin Ushtarak dhe se ende nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Ndaj kërkon të merret masë ligjore ndaj agresorëve nga Policia e Shtetit, prokuroria dhe gjykata, në mënyrë që të jetojnë të qetë.

“Unë çuditem me Policinë e Shtetit çfarë ka bërë. Pse nuk i izolon këta persona? Ata janë përveçse me burrin tim, që është e dhjeta herë që kemi patur këto përplasje fizike, por janë edhe me precedentë. E di shumë mirë policia, pa përmendur asnjë lloj detaji tjetër. Nuk e kuptoj? Kjo është policia që duam ne?”, u shpreh bashkëshortja e të dhunuarit.

I pyetur për rastin nga gazetarja e emisionit “Stop”, Fatjon Moni u shpreh se agresorët janë proceduar për “plagosje të lehtë në bashkëpunim” dhe materialet i kanë kaluar prokurorisë së rrethit.

Oficeri Fatjon Moni-Si kaluat? Mirë?

Gazetarja-Juve jeni OPGJ-ja e çështjes së dhunës më datë 11 Dhjetor, ora 17:40, ku shtetasi Setki Shini është gjuajtur me grushta nga Arbër dhe Xhevahir Meshi.

Oficeri Fatjon Moni-Po, po!

Gazetarja-Interesohemi se çfarë ëshët bërë me këtë çështje. Juve si OPGJ si keni vepruar? Sepse kam informacion që dy vëllezërit janë thërritur nga komisariati numër 2 dhe pastaj janë liruar.

Oficeri Fatjon Moni-Po! Janë proceduar për “plagosje të lehtë në bashkëpunim”.

Gazetarja-Plagosje e lehtë quhet dhuna që është ushtruar ndaj personit?

Oficeri Fatjon Moni-O zonjë, po deshe informacion, shko tek Prokuroria. S’të jap informacion në telefon!

Gazetarja-Zotëri, është e disata herë. Juve si komisariat i policisë kur do të merrni masa? Kur personi të humbë jetën?

Por OPGJ preferoi të ndërpresë telefonatën dhe të mos kthejë më asnjë përgjigje. Në këto kushte agresorët mund ta dhunojnë sërish denoncuesin, i cili tanimë nuk ka më asnjë siguri për jetën e tij./tvklan.al