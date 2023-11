Tuneli i Llogarasë, gati për sezonin veror/ Berberi: Do ta hapim përpara afateve të përcaktuara

15:39 16/11/2023

Nga Qershori i vitit të ardhshëm e gjithë rruga nga Orikumi në Palasë mund të përshkohet në vetëm 20 minuta. Në tunelin e Llogarasë ka mbetur vetëm 30 për qind e punimeve për t’u përfunduar krejtësisht. Ai është hapur nga të dy kahët, por po punohet vetëm për betonizimin.

Përbërja gjeologjike në këtë zonë, ndryshe nga tuneli i Murrizit në Rrugën e Arbrit, ka favorizuar kompaninë që të ketë një ritëm më të shpejtë në punime.

Paralelisht, me këtë segment të rrugës së bregut të jugut, është gati dhe projekti i segmentit që të çon deri në Himarë. I gjithë ky aks i ri, do t’ju shërbejë turistëve që do të pushojnë në këtë bregdet.

Rruga ekzistuese është menduar të funksionojë për ndërlidhjen me fshatrat e kësaj zone, ndërsa në projektet e Ministrisë së Infrastrukturës, drejtori i ARRSH, thotë se është dhe ndërtimi i një rruge të tretë që do të shërbejë vetëm për transportin e mallrave.

Kostot vetëm për tunelin janë llogaritur që në nisje të projektit 140 milionë Eurosh dhe Berberi pohon se nuk ka pasur nevoje për para shtesë sepse punimet kanë ecur sipas parashikimeve.

