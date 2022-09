Turbigo në zi të premten: 23-vjeçarit shqiptar i jepet lamtumira të njëjtën ditë kur u vra

11:31 22/09/2022

Zyrtarët në Turbigo të Italisë kanë marrë vendimin që të premten e 23 Shtatorit të shpallin zi qytetare. Pikërisht nesër bëhet një javë nga vrasja tragjike e shqiptarit Emanuel Rroku. Të njëjtën ditë do të mbahet edhe varrimi i të riut shqiptar, i cili mbeti i vrarë pasi bashkë me miqtë e tij ndërhyri për të mbrojtur një grua që u sulmua nga partneri i saj. Autor i ngjarjes së rëndë është po një shqiptar, 34-vjeçari Rigels Gjinaj.

Siç shpjegon kryebashkiaku i Turbigo, Fabrizio Allevi, vendimi i administratës u mor për të shprehur gjithë solidaritetin me familjen e 23-vjeçarit dhe të miqve të tij.

Flamujt e godinës komunale do të ulen gjysmë shtizë, ndërsa nga ora 14:30 deri në 15:30, kohë kur do të mbahet ceremonia e varrimit do të pezullohet çdo aktivitet.

Është një formë solidariteti, thotë Allevi, që kërkon të tregojë se i gjithë komuniteti i qëndron afër familjes në dhimbjen e tyre për këtë humbje kaq tragjike dhe të padrejtë./tvklan.al