‘Turbulencat’ e Sara Kolamit, nuk gjen dot ‘agapin’

18:44 26/04/2022

Shumë energjike, entuziaste dhe e papërmbajtur në rolin si Eleni në “Dashuri dhe turbulenca”, Sara Kolami shpjegon në “Rudina” në Tv Klan se në jetën e vërtetë nuk është e tillë. Zemrën e saj nuk e ka rrëmbyer ende ndonjë djalë, madje e konsideron një mision të vështirë gjetjen e ‘agapit’ në jetë.

Rudina Magjistari: Në film punët e dashurisë sikur s’mbaruan mirë. U duke për një moment e dashuruar me Amosin, por pastaj ia bëre naftën shumë shpejt. Në jetën reale, si i ke marrëdhëniet me dashurinë për momentin?

Sara Kolami: Jam vetë, kam vetëm qenin në shtëpi. Nuk e di si njerëzit gjejnë dikë, nuk e di si e ke bërë, bravo të qoftë.

Rudina Magjistari: Kaq e vështirë të duket?

Sara Kolami: Unë e kam shumë të vështirë.

Rudina Magjistari: Pse?

Sara Kolami: S’e di.

Rudina Magjistari: Nuk të afrohen fare apo je ti që i refuzohen?

Sara Kolami: Më afrohen, por nuk më pëlqejnë ata që më afrohen.

Teksa thotë se nuk ka ende plane për të ndjekur dashurinë pasi synon të arrijë disa maja në karrierë, Sara Kolami tregon edhe cilësitë që duhet të ketë njeriu ideal për të.

Sara Kolami: Nëse do i hyj kësaj rruge nuk është se do fokusohem as te e bukura e një njeriu sepse kështu më ka mësuar mami që mos shih kurrë për një njeri të bukur, shih për një njeri të mirë. Edhe të zgjuar, të talentuar.

Siç është konfirmuar më herët, ka nisur projekti i dytë i “Dashuri dher turbulenca”, ndërsa Sara pritet të jetë sërish pjesë e kastit të komedisë./tvklan.al