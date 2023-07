Turi ballkani që “ndau” Ramën me Kurtin

17:36 08/07/2023

Ballkani i rikthehet “kumbarëve” në muajin tetor

Pasi e konsideroi të përmbushur misionin e “Open Balkan” Edi Rama vjen me një plan të ri për bashkëpunimin rajonal. Për këtë arsye nisi një tur në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Por axhenda u vendos në pikëpyetje ende pa u nisur. Kushti i Albin Kurtit për të mos takuar kryeministrin Rama pa zhvilluar mbledhjen e dy qeverive, vendosi në alert qeverinë edhe mediat se një takim i mundshëm mes dy liderve shqiptarë mund të mos ndodhte.

Në aeroportin e Rinasit, Edi Rama firmosi 13 marrëveshjet mes dy qeverive për të mos i lënë asnjë hapësirë Albin Kurtit për refuzim.

Ndërsa në Maqedoninë e Veriut, që ishte pikënisja e turit ballkanik, u shpreh i bindur se kjo situatë do të gjente zgjidhje në Prishtinë.

“Nuk e ka harruar Kanunin se kur vjen në shtëpi edhe hasmi i hapet dera dhe është e ndaluar që ta nxjerrësh deri kur ai të mbarojë fjalën”.

Edi Rama u prit në aeroportin e Prishtinës vetëm nga ambasadori shqiptar, dhe u drejtua drejt Presidencës ku e priste Vjosa Osmani. Këtë periudhë Albin Kurti e shfrytëzoi për t’u larguar nga godina e kryeministrisë e për të shmangur çdo përmallje me Edi Ramën.

Pas këtij momenti, ndërmjetësi i Albin Kurtit dhe Edi Ramës, u bë kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Sapo shtrënguan duart, Edi Rama i përcolli një mesazh Albin Kurtit. Të ngrohtë dhe miqësorë u shfaqën së bashku Edi Rama dhe Glauk Konjufca, energji që nuk u përcoll nga deklaratat pas takimit.

“Ne kemi qenë të lënduar prej anulimit të mbledhjes së qeverive, por jo aq të lënduar sa mos ta presim fare zotin Rama.”

E papritur ishte prezenca e ambasadorit të SHBA në Kosovë, i cili zhvilloi një takim me kreun e qeverisë shqiptare. Detajet e takimit nuk u zbardhën, por takimi mes tyre, jashtë axhendës la të kuptohej se situata në veri të Kosovës, por dhe qëndrimet e palëve kanë qenë në fokus.

Në përfundim të takimeve zyrtare dhe në mungesë të një përgjigjeje nga qeveria e Kosovës, Edi Rama qëndroi në pritje të një takimi të mundshëm me Albin Kurtin. Mediat, gjithashtu deri në orët e vona të mbrëmjes. Nisja drejt Malit të Zi, i shuajti shpresat për të gjithë, për një takim mes kryeministrave shqiptarë.

Në takimin me Dritan Abazoviç, kryeministri Edi Rama u shfaq më i relaksuar.

“Ishte kënaqësi e veçantë…”

“Dritani është ndër shumë të paktët që në këtë lagjen tonë në zemër të Europës që quhet Ballkan, e shikon politikën si qytetar dhe jo si përfaqësues i një etnie.”

Por ende pa u pyetur nga gazetarët, në shënjestër të mesazheve kishte vetëm një person.

“Pra Oso Kukën e njihni ju ktej nga Mali i Zi, apo jo?”

“Si kush, dikush e njeh dikush jo.”

“E njifni Oso Kukën ju malazezët e Malit të Zi apo vetëm shqiptarët. Keni me siguri një Oso Kukoviç përshembull që është futur në kullë edhe ka luftuar me gjithë perandoritë dhe në fund është vrarë heroikisht.”

Energjia e mirë me Dritan Abazoviç, e përcolli kryeministrin Rama deri në fund të konferencës, teksa pati dëshirën për t’ju përgjigjur të gjitha pyetjeve të gazetarëve.

Ndalesa e radhës ishte në Bosnjë-Hercegovinë. Aty zhvilloi takimin më të shkurtër, dhe duke u mjaftuar vetëm me një deklaratë për mediat. Edhe në këtë shtet të Ballkanit, axhenda devijoi pasi Edi Rama nuk e la Sarajevën pa takuar edhe presidentin. Në ndalesën e fundit në Beograd, Edi Rama u prit nga Aleksandër Vuçiç. Tensioni mes palëve u ndje që shtrëngimin e duarve.

Entuziazmi i kryeministrit Rama kishte mbaruar. Ndërsa refuzimi i Albin Kurtit e përndoqi deri në Beograd.

“Më pyesni se kur do të takoj Albin Kurtin, por unë nuk e di, madje as ata që janë më afër tij nuk e dinë se kur do ta shohin. Unë nuk jam aq optimist sa Edi”.

Aleksandër Vuçiçit, nuk i pëlqeu aspak që Edi Rama i quajti “kumbarë” Francën dhe Gjermaninë. I bezdisur nga kjo frazë, hoqi kufjet dhe tentoi të ikë, duke mos lejuar që kryeministri Edi Rama të dëgjonte deri në fund përkthimin. Me nxitim, Aleksandër Vuçiç la pas konferencën, por edhe kryeministrin Rama.

Sikur të mos mjaftonin problemet rajonale, situatës iu shtuan edhe problemet teknike. Ndryshe nga çdo vend tjetër, ku stafi i kryeministrisë mundësoi në kohë reale konferencën, në Serbi nuk ia dolën dot, duke shtuar më shumë tension.

Gjithsesi darka informale, u duk se zbuti tonet. Të zhveshur nga xhaketat, Rama dhe Vuçiç u panë të darkonin të qetë, nën shoqërinë edhe të instrumentistëve. As në këtë tryezë, nuk mungoi prezenca e SHBA. Ambasadori amerikan iu bashkua darkës zyrtare të dy liderëve.

Pas më shumë se 1 ore, Edi Rama dhe Aleksandër Vuçiç shtrënguan për herë të fundit duart, deri në 17 korrik në kryeqytet.

