Turizmi dhe bujqësia rrisin punësimin

20:51 12/12/2022

10.6 % shkalla e papunësisë në popullsinë mbi 15 vjeç

Në tre mujorin e tretë të këtij viti, nga Korriku deri në Shtator, në Shqipëri 73.4 % e popullsisë mbi 15 vjeç rezulton e punësuar.

Sipas të dhënave të INSTAT në tremujorin e tretë të këtij viti, punësimi është rritur me 3.3% krahasuar më të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rritje e punësimit ka ardhur kryesisht nga sektori i shërbimeve në turizëm me 4.7 % dhe ai bujqësisë me 6.5 %. Rritja e punësimit në vend është shoqëruara edhe me uljen e shkallës së papunësisë.

Sipas Institutit të Statistikave në tremujorin e tretë të 2022, papunësia në Shqipëri është 10,6%. Shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 0,7 pikë përqindje, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Shkalla zyrtare e papunësisë për burrat është 9,9 % dhe për gratë 11,3 %.

