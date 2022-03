Turizmi në Janar, vizitorët u rritën me 50.7%

21:03 20/03/2022

INSTAT: Numri i netë-qëndrimeve në hotel është dyfishuar në krahasim me vitin e shkuar

Turizmi ka vijuar rimëkëmbjen e tij gjatë këtij viti. Në muajin Janar numri i vizitorëve në strukturat akomoduese u rrit me 50.7% në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë.

Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave mbi strukturat akomoduese që tashmë do të jenë publikime mujore dhe jo më tremujore, tregojnë se numri i vizitorëve rezidentë është rritur me 60,3% ndërsa ai i jo-rezidentëve me 35,2%.

Në të njëjtin trend ka qenë edhe ecuria e netë-qëndrimeve që sipas të dhënave është dyfishuar në Janar në raport me Janarin e vitit të shkuar. Numri i netëve të qëndrimeve nga rezident është rritur me 87,6% kurse ai nga jo-rezident është rritur me 2,2 herë. Numri i netë–qëndrimeve të vizitorëve rezident të cilët janë akomoduar në rajonin e veriut ka shënuar rritjen më të lartë me 2,6 herë. Në zonat bregdetare ky tregues është rritur me 2,5 herë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm.

Gjatë këtij muaji, norma e shfrytëzimit të dhomave të “Hoteleve dhe akomodimeve të ngjashme” është 8,9%, kundrejt 5,4% që ishte në muajin Janar 2021. Numri më i lartë i netë-qëndrimeve është realizuar në “Rajonin Qendër” me 54 %, ku përfshihen Elbasani dhe Tirana, edhe më pas rajoni i zonave në afërsisë me bregdetin ka një rritje të netëve të qëndrimit në strukturat akomoduese me 53,9 %.

Pavarësisht se muaji Janar pati një lulëzim të turizmit, me luftën Ukrainë-Rusi operatorët turistik kanë ngritur shqetësimin se tregut do t’i mungojnë rreth 100 mijë pushues nga Ukraina, Bjellorusia dhe Rusia, i cili do të ketë një efekt prej 150 milionë Eurosh.

Klan News