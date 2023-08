Turqi, 8 milionë ton drithëra shkatërrohen nga shpërthimi në port

22:13 07/08/2023

Të paktën 12 persona u plagosën në veriperëndim të Turqisë, 3 në gjendje të rëndë

Të paktën 8 milionë ton drithëra u shkatërruan pas shpërthimit të një depoje në portin e Derinçes në bregun verior të Gjirit të Izmirit. Mësohet se drithërat ishin magazinuar për të shmangur ndikimin e luftës në Ukrainë dhe pezullimin e marrëveshjes së eksportit të grurit nëpërmjet Detit të Zi.

Si pasojë e shpërthimit që ndodhi të hënën pasdite në portin që ndodhet në veriperëndim të Turqisë, u plagosën 12 persona, njoftuan autoritetet.

Pamjet që qarkulluan në rrjet treguan shtëllunga tymi të dendura dhe pluhur që ngrihej nga depoja në flakë në portin e bregut verior të Gjirit të Izmirit.

TURKEY- a powerful explosion has destroyed The Turkish Grain depot.



This holds up to 8 million tons of wheat, barley, legumes, chickpeas and lentils and has been highly stocked to lessen the impact of war.



Extremely bad news for citizens!



pic.twitter.com/TQef7V8ABY