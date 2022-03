Turqi-Greqi, dakordësi për përmirësimin e raporteve

20:54 13/03/2022

Përmirësimi i lidhjeve, pavarësisht mosmarrëveshjeve të gjata midis dy anëtarëve të NATO-s ishin në fokus të takimit mes Presidenti turk Erdogan dhe kryeministrit grek Mitsotakis.

Të dyja vendet kanë role kyçe për situatën e sigurisë në Evropë, veçanërisht pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe forcimi i bashkëpunimit të tyre do të kishte përfitime për rajonin.

Turqia ndan kufirin detar me Rusinë dhe Ukrainën në Detin e Zi, e ka marrëdhënie të mira me të dy vendet, ndaj ka ofruar të ndërmjetësojë në konflikt. Në një deklaratë të përbashkët pas takimit theksohet se Turqia dhe Greqia kanë një përgjegjësi të veçantë në ndryshimin e arkitekturës së sigurisë evropiane me sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës, ndaj edhe takimi u fokusua në përfitimet reciproke dhe rajonale të rritjes së bashkëpunimit midis dy vendeve njofton Reuters.

Greqia tha se të dyja palët theksuan ndërtimin e një axhende pozitive kryesisht në fushën e ekonomisë, ku shpresojnë të kenë progres në muajt në vijim. “Ne kemi dallime të mëdha që nuk mund të kapërcehen ashtu,” i tha Mitsotakis Patriarkut Ekumenik Bartolomeu pas takimit me Erdogan.

“Unë besoj se kemi vendosur themelet për të përmirësuar marrëdhëniet tona,” tha ai, duke shtuar se nëse do të kishte përparim të mirë, Greqia mund të organizonte në vjeshtë një takim të Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë, një mekanizëm që të dy vendet krijuan në 2010 për afrimin e tyre. Takimi Erdoan-Mitsotakis vjen pas një ngërçi 5-vjeçar mes dy vendeve që ranë dakord në 2021 të rifillojnë bisedimet për të adresuar problemet e tyre në Mesdhe, megjithatë nuk janë bërë shumë hapa mes tyre.

Klan News