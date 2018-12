Turqia, autoblinda dhe armatime të rënda në kufi

Pak ditë pas njoftimit për tërheqjen e trupave amerikane, Turqia po përgatitet për një ofensivë në kufirin e saj me Sirinë. Sipas agjencive turke të lajmeve, një autokolonë me rreth 100 autoblinda me armatime të rënda kanë mbërritur në zonë. Burimet mediatike nënvizojnë se autokolona turke, që kishte si objektiv provincën kufitare Kilis, ka në radhët e saj tanke, armatime automatike të rënda dhe autobusë të mbushur me komando.

Një pjesë e trupave kanë hyrë brenda në Siri përmes rajonit Elbejli, ndërsa njësi të tjera dhe pajisje luftarake do të vendosen në disa pika përgjatë kufirit. Elbejli ndodhet 45 kilometra në veri-perëndim të qytetit Manbixh, që ka qenë një pikë e nxehtë e kontestuar mes Ankarasë dhe Uashingtonit. Ndaj vendimit të Trump për tërheqjen e trupave reagoi të dielën presidenti francez Emmanuel Macron, i cili shprehu keqardhje të thellë.

“Më vjen vërtet shumë keq. Të jesh aleatë do të thotë të luftosh krah për krah. Kjo është kryesorja për një kryetar shteti dhe komandant ushtrie”, deklaroi Macron gjatë një vizite në Çad. Macron nënvizoi nevojën për mbështetjen e Forcave Demokratike Siriane, që ka marrë nën kontroll territore të shumta në veri dhe lindje të Sirisë nga Shteti Islamik.

“U drejtohem të gjithëve, nuk duhet ta harrojmë atë që u detyrohemi këtyre njerëzve”, tha Macron. Presidenti Trump e justifikoi vendimin e tij duke thënë se Shteti Islamik në Siri ishte mposhtur./abcnews.al