Tuzi zgjedh kreun e Komunës

12:16 05/03/2023

Koalicionet e shqiptarëve dhe i Gjukanoviç më favoritët

Mbi 12 mijë votues do të zgjedhin këtë të diel se kush do të jetë drejtuesi i ri Komunës me shumicë shqiptare të Tuzit në Malin e Zi.

Procesi ka nisur normalisht që në ora 7 e mëngjesit dhe parashikohet të mbyllet në ora tetë e mbrëmjes. 30 qendra votimi janë ngritur gjithsej.

Në garë janë 4 koalicione dhe 3 forca politike të pavarura. Forcat politike shqiptare janë të bashkuara në koalicionin “Forumi shqiptar” të udhëhequr nga Alternativa Shqiptare e kryetarit aktual të komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj. Në të bëjnë pjesë edhe Lidhja Demokratike e Shqiptarëve, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Lidhja Demokratike në Mal të Zi.

Si më favoritët ata përballen me koalicionin e gjerë të udhëhequr nga Partia a Demokratike Socialiste, e presidentit aktual Milo Gjukanoviç, Socialdemokratët, Partia Boshnjake dhe Unioni Demokratik i Shqiptarëve.

Këto janë zgjedhje e dyta që mbahen në Tuz, që pas krijimit si komunë me vete, duke u shkëputur si pjesë administrative e kryeqytetit Podgoricës.

Tv Klan