Tyson Fury për herë të fundit në ring

Shpërndaje







19:47 23/04/2022

Në Wembley sfidohet nga Dillian Whyte

Këtë të shtunë rreth orën 23:30 të mbrëmjes, stadiumi Wembley i Londrës do të jetë arena e një ndeshjeje të madhe të boksit botëror.

Tyzon Fury mbron titullin e tij të peshave të rënda në WBC. Sfidanti është Dillian Whyte, një tjetër boksier britanik, por i lindur në Xhamajka.

Favoriti i qartë mes të dyve është sigurisht kampioni në fuqi. Tyson Fury rekord 31 nga të cilat 22 me knockout. Do të jetë një përballje me 12 raunde përballë një stadiumi të tejmbushur me afërsisht 94 mijë tifozë që do të ndjekin live. Furry ka thënë se do të jetë ndeshja e tij e fundit, por ka disa që mendojnë se kjo është thjesht një deklaratë për të tërhequr publikun.

Sfidanti Whyte 34-vjec, ka treguar më pak talent në karrierë dhe më pak aftësi për të menaxhuar disa ndeshje dhe gjithsesi ka humbur vetëm dy. Ai ka lindur në Xhamajka, është rritur në rrugë, me bandat. E kanë qëlluar dy herë, e kanë goditur tri herë me thikë. Ka përjetuar edhe burgun.

Ai hyri në boks nga dera e dhunës dhe arriti nivelin më të lartë, u përball me boksierë të kalibrit të Anthony Joshua, Alexander Povetkin, Derek Chisora.

Në kategorinë kryesore të boksit (ose të paktën në atë që shumica arrijnë të tërheqin) ndonjëherë mjafton një moment, një grusht për të vendosur një ndeshje. Nga kjo përballje pritet që Fury të fitojë 32.8 milionë dollarë ndërsa 8.2 milionë do të shkojnë për Dillian Whyte.

Tv Klan