“U afeksionova shumë me një fëmijë që shiste guaska në Zanzibar, doja ta adoptoja”

20:05 06/05/2023

Romina Selenica, kirurge eseiste dhe po ashtu e pasionuar pas udhëtimeve tregon kujtimin e saj më të bukur nga Zanzibar.

Këtë të Shtunë në programin “Rudina” në Tv Klan ajo rrëfen se sa shumë u afeksionua pas një fëmije që shiste guaska dhe në pamundësi për ta adoptuar pasi ai kishte familjen dhe atje s’është e lejuar ligjërisht, Romina thotë se çdo muaj kontribuon financiarisht për vogëlushin dhe familjen e tij.

Romina Selenica: Kjo është një guaskë që e kam marrë kur isha me pushime në Zanzibar. Mund të duket thjesht një guackë, por unë kam lidhje sentimentale me personin që shiste guaska. Gjatë momentit që po bënim një xhiro në plazh, shoh një fëmijë dhe afeksionohem. E thërras dhe sigurisht ti e sheh në ato kushtet dhe pse ti je brenda një resorti luksoz, jashtë është një jetë totalisht tjetër. Ishte impakti im i parë me Afrikën. Filloj t’i flas, e pyes sa vjeç ishte dhe siç e kemi ne donim ta ndihmonim. Nxjerrim dollarët nga xhepi dhe ky thotë “jo, jo falas jo”. Dhe vrapon tek e ëma dhe merr dy guacka, me ato lekë thotë dhe merr këtë. Në fakt me atë fëmijë u afeksionova aq shumë sa isha gati ta adoptoja, bashkë me bashkëshortin, por…

-Ai kishte mamanë e vet aty.

Romina Selenica: Po, ishte pavarësisht se unë u lidha shumë. Por, në Tanzani nuk mund të adoptoheshin fëmijë sepse quhej një zonë goxha e pasur. Dhë bëmë adoptimin në distancë.

-Mund ta adoptojë ti ndërkohë që ai kishte mamanë dhe dy prindërit?

Romina Selenica: Jo në mënyrë legale, ti merr kontaktet dhe jep një kontribut monetar për familjen. Në mënyrë legale është procedurë shumë e vështirë. Ishte një djalë të resorti që njihte familjen, t’i bije dakord dhe kontribuon dhe i çon çdo muaj. Është një kujtim shumë i bukur për mua.

-Do i takosh prapë në Zanzibar?

Romina Selenica: Po, uroj që të kenë një jetesë shumë të lumtur./tvklan.al