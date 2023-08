U aksidentua me makinën e marrë me qira, shoferja largohet nga vendngjarja

17:17 13/08/2023

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në Vlorë ku sipas njoftimit të policisë një automjet tip “Volskwagen” ka dalë nga rruga.

Blutë bëjnë me dije se automjeti është në pronësi të një personi me inicialet L. R banues në Fier, por e kishte dhënë me qera.

“Në vendin e ngjarjes nuk janë konstatuar persona dhe nga verifikimet paraprake të kryera, rezulton se automjeti është në pronësi të shtetasit L. R., banues në Fier, dhe dyshohet se është marrë me qira nga një shtetase. Po nga verifikimet paraprake të kryera, dyshohet se automjeti drejtohej nga një shtetase e cila është larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet të rastit, së bashku me një shtetase tjetër, pasagjere në automjet.“, njofton policia.

Mësohet se në lidhje me këtë rast, deri tani, nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore asnjë person i dëmtuar.

Gjithashtu po në qytetin e Vlorës ditën e sotme në aksin rrugor Vlorë-Fier, dyshohet se si pasojë e një shkëndije elektrike, ka marrë flakë në lëvizje dhe është djegur automjeti tip “Range Rover”, në pronësi të shtetasit I. C., banues në Tiranë.

Policia thotë se si pasojë e zjarrit ka vetëm dëme materiale./tvklan.al