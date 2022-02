U akuzua pa faj për përdhunim, specialisti i krimeve drejt rikthimit në punë

21:03 10/02/2022

Në Tetor të vitit 2021, emisioni “Stop” trasmetoi rastin e zotit Izmir Duraku, me detyrë specialist krimesh pranë policisë në Fushë-Arrëz. Izmiri u akuzua nga shtetasja Adriana Berisha për përdhunim brenda ambienteve të punës. Adriana pretendonte, se Izmiri abuzoi me të brenda në zyrën e tij, teksa kjo e fundit denonconte një ngjarje përdhunimi prej një personash. Sipas Adrianës, Izmiri e kishte cuar në banesë, ku kishte kryer marrëdhënie, dhe ajo mbeti shtatzënë dhe u detyrua të abortonte. Ngjarja supozohej të kishte ndodhur në vitin 2015. Izmir Duraku, u arrestua më 5 Qershor 2020 dhe u lirua të nesërmen, pasi nuk kishte prova për të. Por në 8 Qershor 2020 ai u përjashtua me anë të një urdhri prej policisë, pikërisht për këtë vepër.

Gjykata Administrative e Tiranës, i dha të drejtë këtij punonjësi, ku ai paditi policinë për një vendim të padrejtë, por vendimi u apelua dhe ka mbetur i pashqyrtuar ende. Izmiri ka mbetur pa punë dhe pa të ardhura në pritje të vendimit të Apelit Administrativ. Për këtë rast ministri Çuçi ka biseduar me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Gledis Nano. Zëdhënsi i Ministrisë së Brendshme Ardi Bita tha, se problemi do të zgjidhet, sapo të dalë vendimi i Apelit. Në këto kushte iu drejtuam Gjykatës së Apelit Administrative për përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes së zotit Izmir Duraku.

Izmir Duraku: Më thanë që ti do të ndalohesh për veprën penale të përdhunimit që ka ndodhur tha në vitin 2015. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër e ka quajtur arrestimin tim të paligjshëm dhe jam liruar menjëherë nga dhomat e paraburgimit me arsyetimin se nga kallëzimi i bërë nga shtetasja Adriana Berisha, nuk ekziston as dhe një provë që unë ta kem bërë këtë vepër penale. Drejtori i Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Shtetit ka sjellë një shkresë për përjashtimin tim nga Policia. Në mënyrë kategorike, nuk mori asnjë lloj prove.

Në këtë dosje hetimore, prokuroria ka arritur dhe të zbardhë ngjarje të tjera të ndodhura më parë ku ka qenë pikërisht kjo shtetase e përmendur, e cila ka akuzuar persona të tjerë për vepra të ndryshme penale. Të gjitha këto ngjarje kanë një emërues të përbashkët: Nuk ka asnjë provë për të çuar përpara drejtësisë persona apo individë të përmendur prej saj. Ajo tha se si pasojë e këtij përdhunimi mbeti shtazënë, por u detyrua që ta abortonte fëmijën e shtetasit Izmir Duraku në spitalin e Shkodrës. U vërteta se nuk kishte asgjë të shënuar në regjistrat e spitalit. Ka thënë se shtetasi Izmir Duraku ishte i moshës rreth 35 vjeç. Konkretisht në vitin 2015, ky shtetas ka qenë 59 vjeç. Ky person, pra shtetasi që ajo pretendonte se e kishte përdhunuar kishte në qafë një tatuazh, por kjo nuk është e vërtetë sepse është vërtetuar se në qafën e tij nuk ka pasur asnjë tatuazh.

Gentian Zenelaj: Nëse del i pafajshëm si mund ta përjashtosh nga radhët e policisë. Të përjashtosh, pa merita, me turp një njeri që ka një jetë në Polici.

Saimir Kodra: Një njeri që është familjar, ka kredi, do të ushqejë veten. Nuk ka asgjë nga ajo që u aludua se ajo kishte bërë. Emisioni “Stop” nuk e la me kaq. Herë pas here tentuam që të takonim ministrin Blendi Çuçin për të ia sqaruar të gjithë historinë dhe në pamundësi të agjendës të tij të zënë, u kontaktua Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë.

Ardi Bita: Me marrjen në dijeni të rastit dhe me porosi të Ministrit të Brendshëm, kemi pasur rdhe një komunikim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shtetit, e cila është struktura që ka përgjegjësinë dhe autoritetin për ta trajtuar dhe në dijeninë time, strukturat e saj po e trajtojnë si rast dhe sigurisht përgjigje më të detajuar do merret tek kjo strukturë. Më tepër se thirrje, Drejtoria e Përgjithshme e trajton rastin me përgjegjshmërinë dhe me kompetencën e duhur ligjore për t’i dhënë një zgjidhje të drejtë dhe përfundimtare.

Gazetari: U bënë kohë tashmë Z. Duraku që mbetesh i papunë edhe pse në fakt e dimë historinë tënde që në fakt nuk ka asnjë lloj prove që të përfshin ty në atë ngjarje.

Izmir Duraku: E nderuar zonja gjykatëse, unë nuk jam pasanik, por jam një punonjës shteti që kam jetuar me djersën time. Kërkoj nga ana juash që ta përshpejtoni këtë proces sepse jam në një kredi në të cilën interesat e mia kanë shkuar deri tani në 5 milionë e sa lekë. Ku do t’i marr që t’i paguaj këto 5 milionë e sa lekë? Unë kam shum besim që e drejta ime do të vihet në vend. Kma besim tek drejtësia e re, kiam besim tek shteti që duke parë të gjitha provat, besoj se do të rikthehem në punë. Shpresoj shumë./tvklan.al