U dënua me 3 vjet burg për tjetërsim pronash, Fran Frrokaj vetëdorëzohet në polici

Shpërndaje







21:02 28/10/2022

Disa orë pasi Gjykata e Apelit në Shkodër dha dënimin me 3 vjet heqje lirie, ish-kryebashkiaku i Lezhës, Fran Frrokaj u vetëparaqit në polici gjatë orëve të mbrëmjes. Sipas asaj që raporton Klan News, ish-Kryebashkiaku mësohet të jetë shprehur se ishte në pritje të procedurave ligjore dhe nuk ishte arratisur. Sipas të njëjtave burime, ai nuk u arrestua në sallë të gjyqit pasi ende prokuroria nuk kishte lëshuar urdhërarrest.

Ish-kreu i Bashkisë së Lezhës Frrokaj u dënua me 3 vjet burgim për akuzën e “Shpërdorimit të detyrës” për dosjen e tjetërsimit të pronave në zonën e njohur si Rana e Hedhun në Shëngjin.

Frrokaj, i cili qëndroi në pranverën e 2018-ës për 3 muaj në burg, u lirua më vonë në “Arrest shtëpie”, masë e cila u zbut më tej në gjendje të lirë gjatë procesit në Apel dhe ky dënim, e rikthen atë në qeli.

Gjithashtu, Gjykata gjeti fajtor edhe ish-kryetarin e Qarku Gjok Ndoka të cilin e dënoi po ashtu me 3 vjet burgim.

Gjykata dënoi edhe 16 zyrtarë e qytetarë të përfshirë në tjetërsimin e 234 mijë metrave tokë në bregdetin e Ranës së Hedhun në Shëngjin, por duke bërë disa ndryshime nga vendimi i dhënë nga Gjykata e Shkallës së Parë.

Për ish-nënkryetarin e Bashkisë, Enver Hafizi dhe ish-juristin e bashkisë Ardenis Haxhia dënimi u me burg u konvertua me shërbim prove, ndërsa ish-futbollisti Renata Malotaj i cili u shpall i pafajshëm nga Gjykata e Lezhës u dënua nga Apeli me 1 vit shërbim prove.

Ndërsa për 13 personat e tjerë, Apeli la në fuqi vendimet e Gjykatës së Shkallës së parë Lezhë e cila i kishte dënuar nga 1 deri në 3 vite burg./tvklan.al