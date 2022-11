U diagnostikua me kancer në moshën 34-vjeçare, mësuesja: Nuk ia pranoja vetes, pësova shok psikologjik

17:47 22/11/2022

Një mësuese nga Elbasani, Enida Bebi vjen sot në “Rudina” në Tv Klan për të ndarë historinë e saj të vështirë në luftën me kancerin. Më shumë se 10 vjet më parë, Enida u diagnostikua me kancer në gjoks, në moshën 34-vjeçare.

Fillimisht, ajo dalloi një masë në gjoks, për të cilën vendosi të këshillohej me një mjek. duke menduar se ishte vetëm një infeksion, ajo u trajtua me antibiotikë, por 9 muaj më vonë, masa vazhdonte të ekzistonte në trupin e saj. Enida përshkruan të gjithë ngjarjen duke filluar nga momenti i parë kur pikasi se diçka nuk shkonte.

Enida Bebi: E kujtoj mjaft mirë sepse është një moment që vërtet nuk do doja ta kujtoja por që është shumë i rëndësishëm në jetën time. Vija nga një periudhë e vështirë e jetës time, rreth dy vjet të vështirë të jetës time. Fëmijët ishin akoma të vegjël sepse unë jam nënë e dy vajzave, ishin shumë të vogla dhe gjatë kontrollit që besoj që të gjitha gratë e bëjnë, të gjirit,vura re që diçka nuk shkonte me gjoksin tim. Fillimisht nuk doja t’ia pranoja vetes.

Rudina Magjistari: Çfarë vure re që nuk shkonte ?

Enida Bebi: Ishte një modul, ishte një kokërr që prekej goxha dukshëm me dorë. Ia fsheha edhe vetes ditët e para, ndërkohë që vazhdimisht…

Rudina Magjistari: Më herët nuk kishe ndierë asnjë shenjë tjetër, diçka që të dyshoje që mos ta neglizhoje?

Enida Bebi: Jo, isha shumë e re, 34 vjeçe dhe nuk e mendoja që në moshën time mund të shfaqej një gjë e tillë, sinqerisht nuk e mendoja, ishte shumë e papritur.

Rudina Magjistari: Nuk ta merrte mendja, po.

Enida Bebi: Asnjëherë. Me të prekur këtë kokrrën disa ditë nuk ia pranoja vetes, vazhdoja e prekja më dukej herë që dukej, herë që s’dukej por që në fakt ajo ishte aty. Fola me mamin tim atëherë dhe vendosëm që të bënim një eko të gjirit në Elbasan. E bëmë ekon, doktori u shqetësua për momentin, bëmë një mamografi dhe vendosëm me doktorin që mund të ishte një kokërr që mund të shkonte me antibiotikë, mund të kalonte me antibiotikë se mund të ishte një infeksion. Në fakt nuk kaloi me antibiotikë dhe doktori, në Elbasan gjithmonë, mendoi që është një modul, por që nuk është malinj, është beninj dhe vendosëm që ta mbanim çdo 3 muaj nën kontroll. Pas 9 muajsh, doktori më thoshte që nuk është rritur, por në fakt unë e ndieja që është rritur.

Në këtë moment, Enida, e shoqëruar nga bashkëshorti, iu drejtua Spitalit Onkologjik në Tiranë, ku u fut urgjentisht në mamografi. Ajo u diagnostikua me kancer malinj dhe procedurat mjekësore ndryshonin asokohe. Mësuesja u fut menjëherë në operacion, ndërsa më pas iu nënshtrua kimioterapive dhe radioterapive, teksa gjithçka ishte krejt e re për të.

Enida Bebi: Ishte momenti ndoshta më i keq i jetës time sepse duke qenë shumë e re isha krejt e painformuar për këtë sëmundje, nuk kishim raste të tjera në familje, nuk kisha dëgjuar, nuk arrija që ta pranoja. Pësova një shok shumë të madh emocional dhe psikologjik./tvklan.al