U diagnostikua me kancer, pacientja: Isha në gradën e fundit...

11:03 11/11/2022

“Aldo Morning Show” në Tv Klan u kthye ditën e sotme në një hapësirë të vërtetë përjetimesh të forta personale. Lola, një telefonuese nga Tirana, ishte një tjetër zonjë që ndau në program betejën e saj për të triumfuar ndaj kancerit. Duke paralelizuar historinë e saj dhe të një mikeshe që fatkeqësisht humbi jetën, Lola mendon se është mjeku ai që duhet të shohë nëse pacienti mundet ta përballojë vetë lajmin e një sëmundjeje fatale apo duhet të njoftohen vetëm familjarët.

Lola: Kjo temë më preku sepse një situatë të tillë e kam kaluar unë para 6 vjetësh. Kur u vizitova, mjeku në radhë të parë ia tha vajzës dhe i thotë “shiko, mamit thuaja të drejtën”. Kisha një kancer në stomak, jo ulcerë, “thuaja tamam siç e ka”. Filloi doktori të më fliste me shumë kujdes. Mos të ma kishte thënë nuk do ta kisha marrë kaq seriozisht dhe nuk do kisha bërë atë trajtim që bëra gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë periudhës.

Isha në gradën e fundit dhe nuk e dija fare se çfarë po ndodhte. Kur më thanë se çfarë kisha, e mora seriozisht dhe pranova çdo lloj mjekimi, çdo lloj oferte për ta kaluar këtë situatë. Faktikisht, e kalova mirë, e kalova shumë mirë. Por duke u nisur nga kjo, a t’ia themi, a mos t’ia themi pacientit, më kujtohet shumë vite përpara në punë, kam pasur një shoqe, ishte vajzë e rritur 34-35 vjeç dhe diagnostikohet me kancerin e gjirit, por ishte shumë vite përpara dhe asaj ia thanë. Me thënë të drejtën, edhe sot nuk më hiqet nga mendja ajo fytyrë sepse ajo…

Aldo: E përjetoi keq.

Lola: Po, ajo nuk ishte më ajo që ishte. U trondit dhe ajo vdiq ashtu, në atë gjendje. Unë jam me këtë mendimin, mjeku është psikolog në radhë të parë. E kupton pacientin me të parë dhe ka mënyra të thënies. Unë mund të kisha edhe një muaj jetë, këtë ia tha vajzës, nuk ma tha mua sepse ajo u tremb dhe u ul moralisht, pastaj të tjerat… por do isha dakord që kjo gjë shihet nga mjeku./tvklan.al