U godit me grusht në fytyrë gjatë protestës, Berisha: Rama dëshmoi karakterin prej krimineli

14:29 06/12/2022

Berisha: Kjo e sotmja ka qenë kryeprotesta e jetës, historia do ta shkruajë me gërma të arta

Pas përfundimit të protestës së opozitës, kryedemokrati Sali Berisha ka pasur një reagim për qytetarët, të cilëve iu ka shprehur mirënjohjen e pakufishme. Protesta e ditës së sotme, tha Berisha është kryeprotesta që historia do ta shkruajë në gërma të arta.

Në lidhje me incidentin që shoqëroi protestën e sotme, ku u godit me grusht në fytyrë nga 31-vjeçari Gert Shehu, kryedemokati Berisha tha se me atë akt të ndodhur sot, sipas tij “Rama dëshmoi karakterin prej krimineli”.

Sali Berisha: Reagimin e kam me qytetarët: Edhe njëherë, një mirënjohje të pakufishme. Ky regjim i shëmtuar bëri gjithçka që protesta jonë të mos zhvillohej, kaloi dhe në një akt me të cilin dëshmoi karakterin prej krimineli, Edi Rama. Ai që organizoi zgjodhën si në të gjitha rastet një person që mund të kryejnë çdo gjë pasi e panë se si u vërshuan nga katër anët e Shqipërisë që historia do ta shkruajë me gërma të arta në historinë e protestave të qytetarëve të lirë. Ju keni ardhur me dhjetëra dhe qindra herë, por ju garantoj se kjo e sotmja ka qenë kryeprotesta e jetës.

Ne faktuam sot se nuk ka forcë në botë që ne të na mposhtë, që ne të na ndalojë për të realizuar qëllimet tona, në çdo rast ne mbetemi të pamposhtuar ndaj dhe të frymëzuar që të gjithë nga ky akt guximi e trimërie, të vazhdojmë betëjën tonë kundër armikut më të egër pas Enver Hoxhës që shqiptarët kanë pasur në historinë e tij. Atë që po bën Rama nuk e bën sot asnjë udhëheqës në botë, ndaj dhe ne jemi misionarë të shpëtimit të vendit dhe kombit tonë, të çlirimit të shqiptarëve nga kjo monstër që nuk njeh parim, moral dhe ligj përveçse derdh mbi shqiptarët urrejtjen e një armiku të tyre. Se çfarë mund të bëjme ne faktuam sot, beteja të mëdha na presin para, por të sigurtë të jeni ju se ne do të fitojmë, një përqafim të gjithë./tvklan.al