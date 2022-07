U godit me thikë nga fqinji, vdes në spital 77-vjeçari

Shpërndaje







09:44 21/07/2022

77-vjeçari H. Balla i cili u godit me thikë nga fqinji pas një konflikti për motive të dobëta ka ndërruar jetë në spital.

Ngjarja ndodhi ditën e djeshme në Qënas të Fierit. Autori i dyshuar 39-vjeçari me iniciale A.B, i cili pas një konflikti për motive të dobëta ka goditur me thikë dy shtetas babë e bir, përkatësisht 77-vjeçarin me inciale H.B. dhe 53-vjeçarin me inciale A.B,

Pas marrjes së njoftimit se në Qënas, Fier, ka ndodhur një plagosje me thikë, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin e 39-vjeçarit në Komisariatin e Policisë Fier për veprime të mëtejshme./tvklan.al