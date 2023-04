“U hedhshin e mbetshin në ajër”, Rama: Sa më pak zhurmë dhe sa më shumë komunikim në fushatë

Shpërndaje







18:58 11/04/2023

Në fjalën e tij hapëse gjatë çeljes së fushatës të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 Majit, kryeministri Edi Rama tha se fushata do të jetë me sa më pak zhurmë e me sa më shumë komunikim. Shkurtimin e shpenzimeve për propagandë elektorale, tha ai, “do ta kthejmë në një donacion pemësh për çdo bashki të vendit”.

Kjo nismë nisi pikërisht në hapje të kësaj fushate nga sheshi Skënderbej, aty ku u mbollën 61 pemë, donacion për Bashkinë e Tiranës.

Për kundërshtarët, Rama u shpreh se ata kanë arsyet e tyre “të bërtasin, të venë kujën, të hidhen përpjetë”. “U hedhshin e mbetshin në ajër”, shtoi ai.

“Kemi plot për t’u thënë njerëzve në këtë fushatë, fatmirësisht, pa diskutim falë gjithë atyre kryetarëve të bashkive tona që na japin mundësi të kemi gjëra për të folur, sa të duash. Por mos harroni edhe njerëzit kanë plot arsye për të qenë jo të kënaqur. Shpesh të mërzitur, rëndom pa besim, pa motivim. Me ne, me mua, me ju të gjithë, duke kërkuar më shumë më shumë, më shpejt më shpejt, më mirë më mirë më mirë. Ne duhet të bëjmë një fushatë me këtë sens të së vërtetës dhe me sa më pak zhurmë, dhe me sa më shumë komunikim dhe njerëzillëk. Prandaj kemi vendosur ta përgjysmojmë minimalisht përdorimin e ekraneve të mëdha, të skenave pompoze, të materialeve propagandistike.

“Do u lutesha kryetarëve të bashkive, mundësisht jo postera të ngjitura nëpër mure, në rrugët e qyteteve të tyre dhe pastaj ngelen aty dhe zbardhen dhe bien copa-copa si lëkurë e zgjebes. Ndotëse, të shëmtuara të mjedisit dhe të vetë imazhit të politikës. Nuk ka nevojë për ato. Shkurt, duhet të bëjmë një fushatë zgjedhore me shumë më pak ndotje akustike. Të tjerët kanë arsyet e tyre të bërtasin, të venë kujën, të hidhen përpjetë. U hedhshin e mbetshin në ajër. Ne jo, ne s’kemi arsye as për ndotje akustike, as për ndotje vizuale, për të qenë në çdo cep, në çdo kthesë, me fytyrat edhe sloganet tona, dhe as për ndotje gjuhësore. Dhe kështu, shkurtimin e shpenzimeve për propagandë elektorale ne do ta kthejmë në një donacion pemësh për çdo bashki të vendit, duke marrë pjesë edhe vetë në mbjelljen e tyre dhe do e nisim sot këtu me 61 pemë, donacion për Bashkinë e Tiranës”./tvklan.al