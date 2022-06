U kapën duke transportuar 11 emigrantë të paligjshëm, arrestohen 3 qytetarë

Shpërndaje







09:53 08/06/2022

Në kuadër të operaconit policor të koduar “Perimetri” është goditur një tjetër rast i aktivitetit kriminal në fushën e dhënies ndihmë shtetasve të huaj, për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt shpërblimit.

Në pranga kanë rënë 3 qytetarë të cilët po i jepnin ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit 11 emigrantëve të paligjshëm. Konkretisht, në prangat e policisë kanë rënë 40-vjeçari me iniciale A.Xh, 24-vjeçari me iniciale A.M. dhe 23-vjeçari me iniciale D.M., që të 3 banues në Korçë.

Në bazë të informacioneve se këto 3 qytetarë do të transportonin emigrantë të paligjshëm, me 2 automjete, Policia në afërsi të fshatit Burimas, Maliq, ka ndaluar mjetin tip “Benz” me drejtues 40-vjeçarin me iniciale A. Xh. dhe mjetin tip “Opel” me drejtues 24-vjeçarin me iniciale A. M. dhe pasagjer 23-vjeçarin me iniciale D.M. Në këto automjete ishin pasagjerë 11 emigrantë të paligjshëm, të cilët po transportoheshin në drejtim të Tiranës, kundrejt shpërblimit.

Vijon puna për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve, identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë penale të përsonave të tjerë të përfshirë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim./tvklan.al