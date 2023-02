U kapën duke vjedhur në zonat e goditura nga tërmeti, qytetarët dhunojnë hajdutët

23:26 10/02/2023

Turqi – Një grup hajdutësh që vidhnin nëpër rrënojat e pallateve të rrëzuara nga tërmeti në Turqi duke përfituar nga fatkeqësia, janë dhunuar nga qytetarët pasi u kapën në flagrancë.

Në mediat sociale në Turqi janë shpërndarë pamjet e ndalimit të hajdutëve fillimisht nga qytetarët e më pas nga policia.

Rastet e ndryshme janë shënuar në Adana dhe Gaziantep. Është dashur ndërhyrja e policisë për të ndaluar revoltën dhe zemërimin e qytetarëve ndaj hajdutëve.

Të premten reagoi edhe Presidenti Erdogan duke thënë nga provinca Antiyaman, një nga më të goditurat nga tërmeti, se kjo zonë po përballet edhe me grabitje në këto ditë, ndërsa bizneset janë sulmuar nga autorë të cilët përfitojnë nga situata e krijuar. Erdogan siguroi se me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, autoritetet shtetërore do të ndërmarrin masat e duhura. /tvklan.al

Afet bölgesinde hırsızlık yaparken yakalanan bir grup çöl faresi sığıntı, Türk Askerimizin ayakları altında… pic.twitter.com/lRa4CSTwWz — Türk’ün Sesi (@TurkAvaz) February 10, 2023

Yağmacılar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakalalanmaya devam ediyor. pic.twitter.com/5ylZ9cElSE — software 61 (@software061) February 10, 2023