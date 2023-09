U kapën më kokainë, burg me afat për tre të rinjtë

17:33 02/09/2023

Mohojnë akuzat në gjykatë, pretendojnë se nuk e dinin se brenda pakos kishte drogë

Të qeshur u shfaqën në seancën për masën e sigurisë tre të rinjtë të arrestuar me mbi 1 kilogramë kokainë. Genis Mustafa pretendoi se nuk ka patur dijeni që pakoja që u gjet nga policia, kishte lëndë narkotike.

“Punoj banakier në një lokal. Rreth 6 muaj më parë një miku im më prezantoi me një djalë të quajtur “E”. Ditët e fundit djali në fjalë më dha një pako për ta mbajtur të cilën do ta merrte më vonë. Ditën e arrestimit lamë takim pranë një lokali në zonën e “Myslym Shyrit” dhe do t’i dorëzoja pakon që kisha vendosur në makinën time. Nuk e dija që kishte drogë brenda. Pasi pimë kafe u ngritëm dhe personi në fjalë që mendoj se është i infiltruar i policisë u largua pa probleme ndërsa mua më kapi policia dhe bëri kontroll në makinë ku gjetën pakon që kishte kokainë.”

Nga ana tjetër Adrea Dema dhe Robert Domi pretenduan se kanë qenë rastësisht në zonë dhe për këtë kërkuan ekspertim të telefonave dhe këqyrjen e kamerave të sigurisë.

Në mënyrë që Prokuroria të kryej edhe këto veprime hetimore, Gjykata caktoi ndaj tyre masë sigurimi me afat. Genis Mustafa, do të qëndrojë në qeli për 45 ditë dhe dy të tjerët, Robert Domi dhe Andrea Dema, 30 ditë. Pavarësisht pretendimeve të tyre në gjykata, policia thotë se ata siguronin kokainë dhe më pas me anë të personave të tjerë, e shpërndanin atë në rrugën “Myslym Shyri”, në Rrugën e Durrësit dhe në zonën e 21-Dhjetorit.

