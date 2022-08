Momenti i mbërritjes së 3 të arrestuarve në Gjykatë





U kapën me rreth 1 ton marijuanë, burg për 3 skafistët nga Vlora

11:05 10/08/2022

3 skafistët vlonjatë të arrestuar si rrjedhojë e operacionit “Syri” të zhvilluar nga Guardia Di Finanza dhe Policia e Shtetit janë lënë në arrest me burg.

Arbër Saraseli, 31 vjeç, Saverjo Imeraj, 21 vjeç dhe Qemal Pekmezi, 19 vjeç dolën këtë të mërkurë para Gjykatës së Vlorës. Ata u kapën me 992 kilogramë marjuanë 13 milje larg Vlorës.

Si pasojë e operacionit është shpallur në kërkim edhe një person tjetër, Gregor Likaj. Ndërkohë nga ana e Guardia di Finanza janë vënë në pranga 2 ukrainas, të cilët morën drogën nga shqiptarët.

Sasia prej 992 kilogramësh ishte e ndarë në 153 pako të mbështjella me plastmasë ndërsa mbi paketim kishin shenja të ndryshme. Referuar Guarda Di Financës sasia e drogës së bllokuar në rast se do të hidhej në treg do të kapte vlerën e 10 milionë eurove./tvklan.al