Dy persona një 24 dhe tjetri 67 vjeç janë shpallur në kërkim lidhur me konfliktin e ditës së djeshme në ambientet e një zyre elektorale në kryeqytet.

Sipas asaj që bën të ditur policia fillimisht 24-vjeçari është konfliktuar për motive të dobëta në një lokal në rrugën “Ali Demi” me një person tjetër. Pas këtij konflikti 24-vjeçari është larguar nga vendngjarja dhe është rikthyer më pas me babanë e tij 67 vjeç gjithashtu i shpallur në kërkim, i cili dyshohet se ka patur armë me vete.

Ata kanë kërkuar në zonë, personin me të cilin ishte konfliktuar i riu dhe gjatë kësaj kohe kanë dëmtuar me send të fortë, xhamin e një zyre elektorale që ndodhet në këtë zonë.

Ndërkohë policia po punon për kapjen e personave të implikuar në këtë ngjarje dhe zbardhjen e rrethanave.

“Shpallën në kërkim shtetasit L. T., 24 vjeç dhe A. T., 67 vjeç, pasi nga hetimet e kryera rezultoi se ditën e djeshme, në një lokal, në rrugën “Ali Demi”, fillimisht janë konfliktuar për motive të dobëta, 24-vjeçari dhe 1 shtetas tjetër. Pas konfliktit, shtetasi L. T. është larguar nga vendngjarja, ku është rikthyer më pas, me babanë e tij, shtetasin A. T., i cili dyshohet se ka patur armë me vete. Ata kanë kërkuar në zonë, 27-vjeçarin me të cilin ishte konfliktuar shtetasi L. T., dhe gjatë kësaj kohe kanë dëmtuar me send të fortë, xhamin e një zyre elektorale që ndodhet në këtë zonë. Punohet për kapjen e shtetasve të implikuar në këtë rast dhe për zbardhjen e rrethanave”, njofton Policia./tvklan.al