Ylli i pop-it, Katy Perry ka reaguar ndaj kritikave të bujshme pas udhëtimit të saj për 11 minuta në hapësirë. Ajo pranoi se është ndjerë shumë e lënduar nga të gjitha ato që kishte lexuar dhe dëgjuar, megjithatë siguroi fansat se gjithçka është në rregull.

“Ju dua dhe jam rritur bashkë me ju. Dua të dini që unë jam shumë mirë, kam punuar shumë me veten për të kuptuar se kush jam, çfarë është e vërtetë dhe çfarë është më e rëndësishme për mua. Unë dua të ngrihen dhe të vazhdoj të luaj “lojën” time, pavarësisht aventurës sime të dëmtuar unë vazhdoj të shikoj drejt dritës dhe në atë dritë që më hap një nivel tjetër. Kur bota përpiqet të më bëjë “piñata”, e pranoj me mirësjellje dhe përsëri do u shpreh shumë dashuri. E di që shumë njerëz vuajnë në të tilla mënyra të ngjashme dhe se interneti është një vendgrumbullimi për të “sëmurët” dhe të “pashëruarit”, ka shkruar Katy Perry.

Pas fluturimit të saj në hapësirë me kapsulën “Blue Origin” të Jeff Bezos, këngëtarja u mbështet nga shumë fansa, por u kritikua nga shumë të tjerë përfshirë këtu edhe të famshëm.

Shumë e quajtën atë si një udhëtim të dështuar, shumë të kushtueshëm në një kohë kur bota po përballet me një krizë ekonomike. Këngëtarja Lily Allen ishte një prej shumë kritikuesve, por pas ditë më vonë ajo shprehu pendesë për kritikat ndaj Katy Perryt, duke pranuar se ishte treguar shumë “e keqe”.

Camilla Cabello ironizoi gjithashtu Katy Perry-n për udhëtimin që ajo bëri në hapësirë para se të fillonte turneun e saj “Lifetimes”. Cambello shpërndau një video në TikTok ku ajo mbante në dorë një letër me datat e turneut të saj të ardhshëm të të titulluar “Yours, C”.

“Nuk kisha buxhet për të fluturuar në hapësirë për të promovuar datat e turneut tim, kështu që bëra këtë TikTok”, shkroi Cabello në video ku në sfond luhej një këngë e saj.

14 Prilli 2025 p0a dyshim që do të hyjë në histori. Ekipi me 6 gra i Blue Origin udhëtoi drejt hapësirës për rreth 11 minuta me raketën e Jeff Bezos. Pjesë e ekuipazhit ishte dhe ylli i pop-it Katy Perry. Ky është udhëtimi i parë në hapësirë me ekuipazhit vetëm me gra, që pas vitit 1963. Në këtë vit ishte astronautja ruse, Valentina Tereshkova e cila shkoi në hapësirë për herë të parë.

Ky fluturim ishte jo vetëm një mesazh, por dhe një dëshmi e evoluimit të shkencës. Mendohet se tashmë jemi drejt rrugës së truizmit hapësinor./tvklan.al