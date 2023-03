U kujdes për ish-bashkëshortin teksa ishte në prag të vdekjes, Nexhi: Nuk e urreja dot

16:09 12/03/2023

Nexhi jetonte prej 6 vitesh larg bashkëshortit të saj, i cili ndodhej në Gjermani dhe refuzonte të kthehej. Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Nexhi zbuloi se në fakt kishte mësuar se ai bashkëjetonte me një gjermane dhe kjo ishte një tjetër shtysë që të merrte vajzën e saj e të largohej për në Angli.

Pavarësisht largimit, marrëdhënia e tyre nuk u ndërpre deri në ndarjen e tij nga jeta. Në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Nexhi jep një mesazh të fortë dashurie dhe force edhe në çastet më të vështira që kërkojnë të lësh pas të shkuarën.

Ardit Gjebrea: Ish-bashkëshorti jeton?

Nexhi: Jo. Fatkeqësisht jo.

Ardit Gjebrea: Ju keni patur më kontakte me të?

Nexhi: Po. Pas disa vitesh të largimit në Angli ne u lidhëm dhe e ftuam dhe në Angli, erdhi dhe në Angli. Një marrëdhënie miqësore mund të thuash. Nuk mund ta shihja më me atë sy që ishte bashkëshorti im, por një miku im i mirë. Nuk i humbëm kurrë marrëdhëniet mbrapa.

Ardit Gjebrea: Dhe babai i vajzës tuaj.

Nexhi: Dhe babai i vajzës time, sigurisht, patjetër. Prandaj erdhi në Angli. Pas disa vitesh u sëmur. Unë… vajta në Gjermani kur ai u sëmur se e kisha gjatë gjithë kohës kontaktin me të në telefona, gjatë kohës që vazhdonte bënte kimioterapitë u kuptua që ishte koha që unë duhet të isha aty për atë dhe ai kishte nevojë për mua.

Ardit Gjebrea: Me gjithë çka ndodhi, ju prapë ju gjendët aty pranë.

Nexhi: Ardit, ndodhin ca gjëra në jetë që ti mendon se ke shumë urrejtje brenda vetes. Në kontaktin e parë që ti takon personin, fshihen të tëra. Ose është mrekulli e Zotit, ose nuk e di çfarë ndodh. Unë mbaj mend që kisha plane në kokën time, një ditë që do ta takoj do t’i them këtë e atë, isha shumë… gjatë gjithë jetës ishin mbledhur. E kam takuar dhe nuk i thashë asnjë fjalë.

Ardit Gjebrea: Kur janë ato momentet e fundit…

Nexhi: Jo, e kam takuar edhe kur ishte mirë me shëndetin. As i kërkoja llogari, absolutisht.

Ardit Gjebrea: Pra nuk po flasim vetëm kur ishte sëmurë, por edhe kur ishte mirë prapë nuk mund ta urreje dot.

Nexhi: Nuk e bëra dot kurrë./tvklan.al