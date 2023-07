“U martova e re, gjeta një familje vetëm me burra”, poetja: Vjehrri më la traditën e gatimit të Elbasanit

18:15 01/07/2023

Poetja e njohur Adriatike Lami ka rrëfyer sot në studion e “Rudina” në Tv Klan momente të bukura nga fëmijëria e saj, duke kujtuar me nostalgji gatimet e mamasë dhe gjyshes.

Por, sipas saj mënyrën e gatimit më së shumti ajo e ka marrë nga vjehrri i saj, i cili fatkeqësisht nuk jeton më. Ajo shton se i ndjeri i ka lënë kujtim traditën e gatimit të Elbasanit.

Adriatike Lami: Kuzhina, gatimi nuk është vetëm një ndjesi që ta shijosh përmes shqisave, por edhe një komunikim me anëtarët e familjes. Në rastin tim, nga fëmijëria do sillja gjyshen dhe mamanë time. Ato pothuajse gatuanin të njëjtat gjëra dhe kishin të njëjtën dorë në ato shije. Gjyshja nga babai, nuse vjehrrë! Kishin të njëjtën metodologji gatimi, ne kemi pasur një shtëpi me bahçe të jashtëzakonshme, kemi përdorur shumë gatimet me saç. Unë mbaj mend që shijet e saj vijnë tek unë të papërsëritshme, ato perimet e bahçes dhe gatimi tradicional.

Ajo që unë kam marrë, çuditërisht as nga mamaja e as nga gjyshja ime, por nga vjehrri im. Unë jam martuar shumë e re dhe gjeta një familje vetëm me burra sepse vjehrra kishte ikur shumë e re nga jeta dhe ata gatuanin vetë. Ai ishte dhe gjuetar dhe të gjitha traditat e tij i mora pak nga pak edhe unë. Fillimisht gatuanim tek ai, dhe kjo jo vetëm që më dha një model për të gatuar dhe për të shijuar, por ndërtoi një komunikim shumë të mirë me to. Ai nuk jeton më, por unë ruaj nga ai traditën e gatimit të Elbasanit. Tavën e dheut, madje kam sjellë dhe një element që ta ndaj me ju.

-Ndërkohë mamaja, nga cila zonë e Shqipërisë?

Adriatike Lami: Nga Lushnja. E kishin traditën e byrekëve, qumështorëve, perimeve. Kështu që këtë pjesë unë e mora nga ime më./tvklan.al