U martua në moshën 15-vjeçare, trondit Naxhija: Donin të kujdesesha për vjehrrën me sklerozë

18:44 05/11/2023

Luljeta dhe Naxhija janë dy motra nga Elbasani që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq” për një konflikt mes tyre. Luljeta e ka sjellë motrën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan sepse ndihet e zhgënjyer prej saj për shkak të premtimit për të jetuar bashkë që Naxhija nuk e ka mbajtur.

Naxhija e pranon këtë, por thotë se edhe ajo vetë ndodhet në mes të 4 rrugëvve edhe pse jeton në një vilë dykatëshe. Këtë pretendim ajo e ngre për shkak se mendon se nuk ka asnjë dokumentacion.

Nisur nga premtimi i Naxhijes, Luljeta e ka shitur shtëpinë e saj dhe tani nuk ka ku të banojë. Ajo e konsideron problemin e motrës si një prej gabimeve që ka bërë në jetë teksa zbulon se Naxhija e ka falur fëmijën e saj të parë.

Kjo deklaratë nxit kureshtjen e të gjithëve dhe Naxhija e pranon, por nis që fillimisht të tregojë rrethanat ku është ndodhur përpara se të ndodhte kjo ngjarje.

Naxhije: Jam martuar që 15 vjeçe.

Eni Çobani: Po, e ke pranuar vetë, shumë gabim ke bërë megjithatë je martuar, shumë mirë.

Naxhije: Zonja Eni, në atë kohë nuk na pyeste njeri.

Eni Çobani: Po, sigurisht, e kuptoj. Në çfarë viti?

Naxhije: Kam gjetur 2 prindërit e bashkëshortit.

Ardit Gjebrea: Më fal, je martuar 15 vjeçe?

Naxhije: 15 vjeçe zoti Ardit se ishte vjehrra me sklerozë e do i bëja hyzmet dhe sot e kësaj kunati me kunatën më kanë lënë pa asnjë lloj letre. Hyra 15 vjeçe, u plaka, 60 vjet u bëra, s’kam asnjë lloj letre, po më nxjerrin nga shtëpia.

Eni Çobani: Zonja Naxhije, më fal se duhet të flasim një çikë me kujdes. Një fëmijë 15 vjeç, çfarë hyzmeti do bëje ti se ti ishe për hyzmet për vete?

Naxhije: Për hyzmet ishim atëherë.

Ardit Gjebrea: A ke bërë shkollë?

Naxhije: Unë kam bërë kur u martova, gjimnazin. Bëra edhe kurs infermiere dhe kaq. Mbarova klasën e tetë, u martova pastaj u bëra aty që fillova bëra gjimnaz.

Ardit Gjebrea: Në çfarë moshe je bërë nënë?

Naxhije: 17 vjeçe./tvklan.al