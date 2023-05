U mashtrua nga agjencia për dokumente polake, “Stop” i kthen Lekët

Shpërndaje







21:20 30/05/2023

Në datën 17 Maj 2023, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan trajtoi problematikën e një qytetari, lidhur me një faqe punësimi në rrjetin social Facebook.

Qytetari kishte parë në Facebook një faqe që premtonte pajisjen me dokumenta pune polake. Filloi të komunikonte me të dhe iu tha se procedura kryhej brenda 3 muajve dhe pagesa ishte 4500 Euro, ku 3500 jepeshin në fillim dhe 1500 Euro, pasi të realizohej pajisja me dokumenta. Faqja në fjalë “Eni Eu”, nuk realizoi asnjë kusht të kontratës.

Por qytetari paratë nuk i mori kurrë, pasi data e dorëzimit vetëm shtyhej.

17 Maj:

Qytetari: Përshëndetje! Jam një qytetar edhe një ditë pashë një njoftim në Facebook edhe kishin postuar aty, që pajisnin me dokumenta polake brenda 3 muajve, me të drejtë pune në të gjithë Europën. Unë si i interesuar, i kontaktova. Ata më thanë, që brenda 3 muajve, ti merr dokumentin në dorë. Brenda dy muajve, ty do të vijë një dokument nga Polonia, e përkthyer në 3 gjuhë të ndryshme, gjermanisht, anglisht dhe në gjuhën polake, që mund të shkoja pa pengesa. Nëse do më ndalonte policia, unë s’do kisha pengesa rrugës. Kundrejt 4500 Eurove ndërkohë që 3500 Euro duhet t’i paguaja kështu paradhënie dhe pastaj 1500 Euro pasi të pajisesha me dokumenta.

Përmes gazetares së emisionit “Stop”, agjencia ktheu një pjesë të parave, 1900 Euro dhe pjesën premtoi ta kthente në 20 maj.

Gazetarja: Personi që ka biseduar me ju dhe që ju i keni dhënë lekët në fillim, pra 3 mijë e 500 Euro, sot ka sjellë një shumë prej 1 mijë e 900 Eurosh, pra një pjesë të parave që ju keni dhënë dhe unë do ju dorëzoj ju dhe ju do t’i numëroni.

Nëna e denoncuesit: Po, në rregull. Shumë faleminderit. Ishalla së shpejti do t’i marrim dhe pjesën tjetër. Ju falenderoj nga zemra sepse nuk kam fjetë për lekët e fëmijës.

Qytetari tregoi për emsionin “Stop” se në datën 20 Maj mori dhe pjesën tjetër prej 1600 Eurosh.

Qytetari: Siç e patëm lënë me emisionin “Stop”, që në datë 20, do shlyej edhe këstin prej 1 600 Eurosh. Po, e gjithë shuma është shlyer. Falenderoj emisionin Stop, pafund dhe uroj, që mos të ketë shumë raste të tilla kështu. Ju faleminderit!/tvklan.al