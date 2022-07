U mbyt duke shpëtuar vëllain, Rama u dorëzon familjarëve të Anri Kashikut statusin e Dëshmorit të Atdheut

17:31 21/07/2022

Në një aktivitet të posaçëm në godinën e qeverisë, u zhvillua ceremonia e dhënies së simbolit të “Dëshmorit të Atdheut” familjarëve të të ndjerit Anri Kashiku, i cili u mbyt në det javën e kaluar pasi shpëtoi nga dallgët vëllain e tij më të vogël dhe shokun.

Simboli i “Familjes së Dëshmorit të Atdheut” iu dorëzua të atit të Anri Kashikut nga Kryeministri Edi Rama.

Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë tha se veprimi i të riut shpëtoi dy jetë të tjera.

“Qeveria është zotuar që t’i mbrojë fëmijët e të rënëve dhe ky zotim u finalizua me statusin e veçantë, por në këtë rast Anri vetë ishte një fëmijë. Dhe ashtu si të tjerë heronj të këtyre ditëve, edhe ai u bë një simbol i një vetëmohimi ekstrem për të përmbushur një mision që disave si mjekët që humbën jetën duke luftuar me vdekjen në trupin e të tjerëve, disa të tjerëve ja u sjell thjesht një moment i gabuar që askush nuk e ka në dorë por që në atë moment të gabuar bëjnë heroikisht gjënë e duhur, nëse Anri nuk do ishte sakrifikuar, jetët e humbura do ishin dy. Kjo na bën të kujtojmë që heronj, dëshmorët nuk janë njerëz të rënë nga qielli, por janë njerëz të zakonshëm”.

Rama dekoroi edhe vrojtuesin e plazhit, Igli Shahinajn, që ndihmoi për të shpëtuar dy të miturit në këtë tragjedi, me Medaljen e Kryeministrit për Vlerësim Profesional.

“Bashkë me nderimin e dëshmorit dëshiroj të bëj dhe një nderim tjetër. Pa pritur asnjë sekondë për të verifikuar lajmin, çdo lajm gjen rrugën për të shkuar te publiku dhe shumë lajme janë të rreme dhe deri edhe poshtëruese për dinjitetin njerëzor. Momentet e para kur tragjedia u bë e ditur doli lajmi që tragjedia ishte rezultat i mungesës së vrojtuesit. Menjëherë një tragjedi kaq e madhe ia la vendin batërdisë së zakonshme të baltës dhe helmit të ditës. Natyrisht që ne e kemi të pamundur që të reagojmë dhe sqarojmë çdo gjë që del dhe merr dhenë sepse nëse do duhet të bëjmë këtë, do duhet të lëmë çdo punë. Sot dëshiroj që vrojtuesin i cili ishte aty dhe i cili bëri pjesën e tij, i cili bëri dhe ai detyrën e tij duke shpëtuar dikë tjetër aty sikundër është e dëshmuar nga të gjithë raportet përkatëse, Igli Shahinajt t’i japim medaljen e artë për vlerësimin profesional, për arsye të rrethanës në të cilën u gjend dhe për arsye të skenës që përjetoi”.

Me këtë rast, Kryeministri Edi Rama shprehu falenderimin dhe mirënjohjen e qeverisë për të gjithë vrojtuesit e plazheve shqiptare për punën e tyre. /tvklan.al