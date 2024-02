U nda nga djali në ditëlindjen e saj, Elena: Dhurata më e keqe e jetës time

17:29 18/02/2024

Ndarja nga fëmijët është shumë e vështirë për prindërit. Një rrëfim i këtij lloji vjen në “Ka Një Mesazh Për Ty” përmes Elenës, e cila është nënë e një vajze dhe një djali. Familja prej 4 personash jetonte në Korçë por vendosën që djalin ta dërgonin në Itali në moshën 15-vjeçare. Elena ndan një detaj interesant në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan: largimi përkoi me ditëlindjen e saj.

Njëkohësisht, vajza u shpërngul për studime në Tiranë dhe prindërit mbetën vetëm. Në vitin 2020, ata u larguan drejt Italisë por kësaj here ishte vajza ajo që ndiente edhe më shumë mungesën e prindërve.

Elena: Në atë kohë që çuam djalin atje, vajza ishte ajo që erdhi në shkollë, në universitet, madje isha unë ajo që e nxiti të vinte në Tiranë.

Ardit Gjebrea: Nga Korça?

Elena: Nga Korça, po.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti kur nise vajzën në universitet, cili ishte momenti kur nise djalin…

Elena: Kur ne sollëm vajzën në Tiranë sepse vajza dhe djali ishin të dy shumë të lidhur me njëri-tjetrin dhe ai kur e mori vesh që ne kishim mbërritur në Tiranë, që ne e morëm në mëngjes, rritëm, atij i ra të fikët.

Ardit Gjebrea: Vërtet?

Elena: Po, nga ajo që nuk ishin ndarë asnjëherë me njëri-tjetrin. Pastaj kur jam ndarë me vajzën e më ka thënë “mirupafshim mami”, e putha, e përqafova dhe nuk e ktheva kokën pas sepse sytë e mi u mbushën me lot dhe unë nuk doja dhe nuk kam lejuar deri sot që fëmijët e mi t’i shikonin sytë e mi të mbushur me lot se në qoftë se ata shikojnë qoftë një pikë loti në sytë e mi, ata qajnë.

Ardit Gjebrea: Po kur përcolle djalin?

Elena: E njëjta gjë edhe me djalin. Ishte një ditë që unë kisha ditëlindjen dhe atë ditë ishte dhurata më e keqe e jetës time për ditëlindje.

Ardit Gjebrea: Pra ditën e lindjes ti përcolle djalin.

Elena: Po, unë u ndava nga djali. Pastaj ne vendosëm në 2020-ën të iknim në Itali duke qenë se kishim djalin larg dhe vajzën në universitet, ne mbetëm vetëm.

Ardit Gjebrea: Nuk ju shkoi ndonjëherë mendja ta marrim vajzën në Itali?

Elena: Një ditë të bukur, “o ma” thotë, “kur juve ikët, kur nuk jeni ju unë çohem natën nga gjumi, më kap ankthi dhe nuk mbushem dot me frymë”. Atë moment unë nuk u ndieva mirë. U ndieva jashtëzakonisht shumë e lënduar sepse kishim rendur gjithmonë pas djalit se është më i vogël, por nuk e kisha menduar kurrë këtë pjesë dhe mua kjo pjesë më vrau jashtëzakonisht shumë./tvklan.al