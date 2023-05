U nda nga gruaja me 2 fëmijë, Albi: Jam i lumtur me bashkëjetuesen 20 vite më të re

Shpërndaje







14:14 06/05/2023

Albi, një telefonues nga Gjermania sot për “Aldo Morning Show” në Tv Klan ka rrëfyer se si ra pre e paragjykimeve kur u nda nga bashkëshortja me të cilën kishte dy fëmijë.

Ai thotë se pas ndarjes bashkëjetoi me një vajzë 20 vite më të re, me të cilën sot është plotësisht i lumtur. Por, Albi thekson se nuk ishte gruaja e tij aktuale shkaku i divorcit pasi ishin problematika të tjera në çift.

Albi: E kam në kurriz atë paragjykimin e njerëzve.

–Pse?

Albi: S’ma ndjen fare ça thonë njerëzit, mjafton të jem mirë unë. Unë u ndava para 7 vitesh, kam njoh një femër që bashkëjetoj me të, jemi të lumtur dhe është 20 vite më e vogël nga unë.

-Me fëmijë, pa fëmijë e?

Albi: Me fëmijë ajo, me fëmijë unë. I respektoj fëmijët e saj si me qenë të mitë, sepse e respektoj atë. Jo po më e vogël, më e modhe, nuk ka lidhje fare. Kur e provon në kurriz është e vërtetë ajo që dashuria nuk njeh moshë.

-Ti kur je divorcuar, ke pasur probleme me robtë? Filluan llafet e këto?

Albi: Nga robt e mi jo, por nga robt e palës tjetër ma kanë thy kur i thonë shqip. Unë nuk e lashë për arsyen e femrës që njoha. Ka një diferencë, e lashë për arsyet e mia, në një ndarje të dy kanë faje. U ndava, vazhdova jetën normal. S’ishte e lehtë se kisha dy fëmijë.

-Ti me kalamajtë e tu komunikon?

Albi: Sigurisht. E respektojnë atë, i respekton ajo.

-Pra kanë hyrë në familjen tënde të re?

Albi: Herë më marrin mua në telefon, herë atë. Nuk është nëna e tyre, por e marrin e pyesin si je, si ja kalon. Fëmijët e mi janë lindur dhe rritur jashtë dhe ndryshon mentaliteti. Nga ana ime, ok u kam thënë dhe fëmijëve të saj, është zgjedhja e nënës tuaj duhet ta respektoni.

-Sa kohë rri në Gjermani?

Albi: Po bëj 28 vjet. Tani jam 48 vjeç, kam ik i ri. Çdo gjë është e rregullume, mjafton të jesh brenda teje i rregullum./tvklan.al