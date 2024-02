U nis për Dubai dhe përfundoi në Oman, Ismirilda: Isha komplet e hutuar, më thanë që është 4 orë larg

22:32 21/02/2024

Ismirilda Gongo është një prej shqiptareve nëpër botë që janë larguar nga Shqipëria për një perspektivë më të mirë.

Ajo jeton dhe punon në Dubai prej 3 vitesh tashmë. Ndërsa ka 5 vite që është larguar nga Shqipëria, ku si fillim shkoi në Oman ku dhe qëndroi 2 vite.

Në një lidhje për emisionin Opinion në Tv Klan, Ismirilda Gongo tregon se si nisi rrugëtimi i saj për në Dubai, por që përfundoi në Oman pa e ditur se është shtet tjetër.

“Unë me origjinë jam nga Korça. Në Dubai u bënë 3 vite. Punoja në palestër, në fillim isha në Oman. Omani është ngjitur me Dubain. E kisha ndarë mendjen që do ikja nga Shqipëria. Pikësynimi im ishte Dubai por që nuk mund të vija direkt sepse nuk kisha certifikimet e duhura. Aplikova nga një kompani në Shqipëri që më gjeti punë në Oman që pranuan certifikatat që kisha në Shqipëri. Nuk e dija që Omani ishte shtet tjetër se më thanë është 4 orë larg nga Dubai. E dija që duhet të shkoja në Oman të merrja eksperiencat e duhura, por që nuk e dija që ishin 2 shtete të ndryshme. Kur vajta në Oman isha e hutuar se thashë ku kam ardhur, ishte shkretëtirë, ndërtesat më të larta 2 katëshe, nuk shikoja njerëz në rrugë. Për një moment isha komplet në shok. Më pritën ata të kompanisë dhe na futën në trajnim. Por prapë isha në shok se thonin nuk lejohet të bësh këtë, të veshësh ashtu”.

Nga Shqipëria, thotë se u largua pasi nuk shikonte të ardhme, ndërsa në Dubai tashmë ka palestrën e vetë.

“Në Shqipëri po bëja gati 2-3 punë njëkohësisht dhe po kaloja gjithë kohën time në punë dhe s’po arrija askund. Nuk më dukej që kisha shpresë për të ardhmen. Punova 2 vite në Oman, fiks 2 vite kam qëndruar. Omani nuk është aq konservator sa ma bënë mua në fillim. Ka vendet e veta ku mund të dalësh. Thjesht në rrugë njerëzit nuk janë mësuar që të shikojnë njerëz me të shkurtra. Kur të shohin kujtojnë se je në hall dhe të thonë a ke nevojë të shkosh diku. Ata nuk ecin në këmbë, por me makina. Pastaj isha gati për në Dubai se i kisha marrë certiifkatat. Jeta në Dubai është shumë e shpejtë, pak a shumë jetesa është si në Shqipëri, por që ndryshimi është që jeta është shumë e shpejtë, njerëzit janë gjatë gjithë kohës me fokusin te biznesi”.

Ismirilda tregon se nga Shqipëria i mungon klima dhe ushqimi, ndërsa kthimin e mendon me një kusht.

“Nga Shqipëria më mungon klima, ushqimi. Në fillim nuk njihja shqiptarë, ndërsa tani kam njohur. Kemi krijuar një komunteti shqiptarësh këtu. Nëse do kthehesha në Shqipëri do doja të kisha biznesin tim”.

