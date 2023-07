“U nisëm drejt Antarktidës, udhëtimi i ëndrrave më ndau nga burri”

23:12 06/07/2023

Historia e Amy me shumë mundësi do fusë në mendime të gjithë ata që janë të martuar prej vitesh, e jo vetëm.

Më poshtë rrëfimi i saj i plotë për mediat e huaja:

Ndihem plotësisht vetëm! Ndodhem në Ushuaia në qytetin më jugor të Argjentinës, po mendoj që “sapo e lashë burrin tim në një kontinent tjetër, çfarë kam bërë?” Kjo nuk ishte pjesë e planit. Burri im dhe unë ishim martuar 18 muaj më parë, megjithëse kishim qenë çift për gati një dekadë. U takuam kur isha 21 vjeç dhe prej asaj dite ne bënim çdo gjë bashkë, planet për fundjavë e deri te arredimi i shtëpisë tonë.

Përgjatë këtyre viteve kishim folur gjithmonë për “udhëtimin e ëndrrave”, i cili sipas nesh do ndërtonte një marrëdhënie akoma më të fortë dhe mbase do sillnim në jetë fëmijën tonë.

Asnjëri prej nesh nuk e kishte vizituar ndonjëherë Amerikën e Jugut, kështu që zgjedhja ishte e qartë.

Ne rezervuam për një udhëtim 6-mujor, duke filluar nga Rio de Zhaneiro, Brazil, dhe më pas deri në fund të Argjentinës dhe Ekuador. Kur shkuam në Rio de Zhaneiro, na bëri për vete atmosfera e pabesueshme e karnavaleve. Kishte shumë ahengje, vallëzime gjatë gjithë natës. Pavarësisht gjithë gjërave pozitive, kuptuam se ajo çfarë donim prej kësaj aventure ishte e ndryshme tek të dy ne.

Ndërsa isha e emocionuar për eksplorimin e mrekullive natyrore të Amerikës së Jugut, ai donte të festonte. Unë doja të zgjohesha në orën 3 të mëngjesit për të parë jaguarët në Pantanal, pikërisht kur ai kthehej i bërë tapë nga një festë e çmendur. Unë doja të shihja Ujëvarat Iguazu, Patagonia dhe Machu Picchu, ndërsa ai preferonte të gjente miq të rinj. Pas 10 vitesh bashkëjetesë dhe dashuri me njëri-tjetrin, u krijua një hendek mes nesh. Mendoj se nuk e kisha vënë re më parë, sepse na kishte kapur rutina e përditshme, puna, darkat sëbashku, njerëzit e njëjtë që takonim.

Sapo udhëtuam, ishte më e lehtë të shihje të gjitha mënyrat në të cilat kishim ndryshuar dhe rritur, dhe se si u bëmë njerëz të ndryshëm gjatë rrugës.

Ne takuam udhëtarë të tjerë dhe përfunduam duke dëgjuar për aventurat e tyre. Teksa flisnim me një çift që sapo kishte vizituar Antarktidën, u magjepsa. Ata më thanë se për atje mund të udhëtoje dhe me anije, dhe kostoja ishte më e ulët. Kur ia tregova idenë burrit tim, ai nuk ishte i interesuar. Ai donte të kalonte 10 ditët bashkë me njerëzit e tjerë që njohëm, e veçanërisht një grua me të cilën kishte krijuar komunikim shumë të afërt. Mund të them se ai po dashurohej me të dhe kjo gjë më panikosi. Megjithatë, e justifikova duke i thënë vetes se ishim të martuar dhe nuk kisha asgjë për t’u shqetësuar. Por ai po kalonte gjithnjë e më shumë kohë me të, e me mua sa vinte e shkëputej.

Kur arritëm në Argjentinë, unë arrita të marr disa bileta me zbritje që të udhëtoja drejt Ushuaias-s me anije. Ishte ky momenti kur bashkëshorti im duhet të vendoste. Një udhëtim me mua apo me miqtë e tij të rinj? Ai vendosi të qëndronte, ndërsa unë ika. Fillimisht mendova se ishte në rregull kjo gjë që ndodhi, nuk e pashë si diçka që rrezikonte martesën tonë. Do e gjejmë prapë rrugën për te njëri-tjetri, mendova.

Por kuptova se prioritetet tona ishin të ndryshme. Edhe pse e kishim planifikuar dasmën tonë, nuk kishim folur kurrë për të ardhmen sëbashku.

Teksa lija pas Ushuaian, kisha një ndjenjë të thellë dyshimi, turpi dhe keqardhjeje. “Kam 10 ditë pa folur me burrin tim”, po i thoja vetes. Më kujtohet nata e parë pa të, nuk rrija dot pa menduar se çfarë po bën ai. Vështroja horizontin dhe pashë nga larg një ajsberg. M’u duk sikur ajo anije do më çonte në fund të botës. Çdo orë ishte magjike, pinguinët që kërcenin, akullnajat më të mëdha se ndërtesat, qindra balena që rrethonin varkën. Madje u zhyta në ujin e ngrirë sikur doja të hiqja qafe ndjenjën e fajit. Mrekullitë e kësaj bote më bënë të kuptoj se çfarë doja vërtet.

Kthimi në Ushuaia ishte i vështirë. Praktikisht nuk kishim asnjë kontakt ndërsa unë isha larg, pasi nuk kishte telefon apo internet në anije dhe natyrisht gjërat kishin ndryshuar. Ai nuk ishte i interesuar të fliste me mua apo të shihte fotografitë e mia. U ndjeva shumë e izoluar. Burri im kishte krijuar kujtime me njerëz të tjerë. Edhe pse u bashkuam pas 10 ditësh, mendoja se do i tregonim njëri-tjetrit përvojat e ndryshme dhe malli do na kishte kapluar. Por çarja mes nesh vetëm sa ishte bërë më e thellë. Vazhduam udhëtimin edhe për 3 muaj të tjerë. U munduam të shpëtojmë martesën tonë, por gjithçka kishte mbaruar!

U kthyem në shtëpi në Shtator të 2016-ës. Pas një muaji ne u ndamë, pasi ai më kërkoi divorcin. Padyshim isha e shkatërruar, e doja martesën time më shumë se eksperiencën në Antarktidë.

E për këtë të fundit, e kujtoj si arrita të ngjitesha në majën e tetë më të lartë në botë në mes të atij presioni emocional. U ngjita në Manaslu, por jo vetëm kaq. Unë kam vrapuar dhe 155 milje në shkretëtirën e Saharasë dhe kam bërë gjëra që as nuk i mendoja ndonjëherë. Edhe martesa ime e dështuar doli jashtë parashikimeve.

Libri im i ri, “Midnight” është një thriller i vendosur në një anije që niset drejt Antarktidës. Ai nis me një vrasje, kështu që sigurisht që nuk bazohet në përvojat e mia, por udhëtimi ndikoi shumë në shkrimin tim.

Nuk pendohem për zgjedhjet e mia. Bashkëshorti im dhe unë kishim qenë bashkë kaq gjatë, ai e ka parë një version timin. Në fund të fundit, ajo që e bën një martesë të qëndrueshme është aftësia për t’u rritur së bashku, por ne thjesht nuk mundëm më gjatë. E kisha mbyllur veten nga shumë mundësi, duke mos besuar në veten time, dhe u desh të arrija fundin, e madje fundin e botës për ta realizuar këtë gjë. Ajo që kam kuptuar është se sapo t’u thuash “po” mundësive që të çojnë përtej kufijve të tu, aty do kuptosh dhe esencën e jetës./tvklan.al