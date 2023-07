U operua nga gjoksi por i vishet shikimi, okulisti shpjegon rastin

Shpërndaje







14:23 06/07/2023

Disa procedura mjekësore mund të ndikojnë në sy. Rasti i telefonueses në “Shije Shtëpie” në Tv Klan është një prej tyre. Ajo i shpjegon okulistit Rubin Topi se është operuar në gjoks dhe ka kryer trajtimet e nevojshme ndaj kancerit, por shikimi i saj nuk është gjithmonë i qartë.

Telefonuesja: Unë shikoj shumë mirë, edhe shkronjat e vogla, edhe këto që lexohen te kutia. Që nga operacioni kam një si veshje sysh dhe tani duhet të bëj një vizitë që të marr 0 për qetësim sysh, doktor?

Rubin Topi: Juve keni operuar, keni hequr perden, kataraktin?

Telefonuesja: Jo, jo, jo, jam operuar nga gjoksi.

Rubin Topi: E kuptoj. Dhe keni bërë besoj edhe kimioterapi apo jo?

Telefonuesja: Po, të gjitha, me rreze, me kimioterapi, me të gjitha.

Rubin Topi: Tani, për hir të së vërtetës zonjë, kimioterapia por edhe rrezatimi, patjetër, sidomos nëse është afër me pjesën e kokës dhe të syve kanë një lloj influence negative në shikim, në shumë raste. Te ne e shohim edhe në praktikë te pacientët që ndjekim. Do ju këshilloja që të bëni një vizitë se nuk përjashtohet që mund të keni nevojë për një numër të caktuar, pa diskutim. Mund të keni nevojë për një numër që ndoshta nuk është i madh si numër syzesh, por që ju jep qetësi. Kjo duhet verifikuar, duhet parë./tvklan.al