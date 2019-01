U padit për “shpifje” Basha shpallet fajtor

Gjykata e Tiranës ka shpallur fajtor kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pasi ishte paditur nga Taulant Balla me akuzën e shpifjes. Basha u shpall fajtor për deklaratat e bëra në lidhje me 3.4 milionë Euro të kapura në Portin e Durrësit, verën e vitit 2018. Gjykata ka dhënë 50 mijë lekë të reja gjobë.

Taulant Balla e cilësoi si një vendim historik, këtë të sotmin…“Ne politikanët duhet të kuptojmë se përpara se të jemi politikanë jemi qytetarë dhe duhet të trajtohemi njësoj nga Gjykata. Ky vendim gjykate është historik për të cilën ne politikanët duhet të reflektojmë gjatë. I pari që duhet të reflektojë është Lulzim Basha që është shpallur fajtor. Opozita të ketë një qasje tjetër ndaj Kuvendit të Shqipërisë duke ushtruar përgjegjësinë e vet dhe Parlamenti është vendi ku opozita ka rolin e vet. Unë mendoj që drejtësia e re ka filluar të japë efektet e para dhe nuk kam asnjë dyshim që drejtësia e re do të jetë ajo që do hetojë siç duhet krimin shtetëror të 21 Janarit 2012”.

I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i PD- së i bërë nga Këshilltari i Partisë Demokratike për Çështjet Ligjore Gazmend Bardhi. Në një deklaratë per mediat, ai tha se sistemi i drejtësisë është i kapur nga Edi Rama, dhe dënon personin që akuzon dhe nuk dënon personin e akuzuar.

“Vendimi i sotëm i Gjykatës nuk ka çuditur asnjë shqiptar. Gjykata dha një vendim që bën të qeshë çdo njeri. Gjykata ka zëvendësuar organin e prokurorisë me policinë e Taulant Ballës. Mjafton që policia e Taulant Ballës të thotë se Taulant Balla nuk ka përgjegjësi për milionat Euro të kapur në portin e Durrësit. Në kundërshtim flagrant me çdo të drejtë, Gjykata i kërkoi opozitës ti tregonte personit të akuzuar se kush ishin burimet e informacionit. Në çdo rast sistemi i drejtësisë i kapur 100% nga Edi Rama, dënon personin që akuzon dhe nuk dënon personin e akuzuar. Kujtoj këtu rastin e komisar Zaganit. Lulzim Basha nuk u provua që ka kryer shpifje. Nuk do të ketë as gjyqtar të korruptuar apo të pakorrupotuar që do të na ndalë ne të themi të vërtetën. Prova që lidh Taulant Ballën është e njëjta provë që lidh Saimir Tahirin me trafikun e drogës. Ky vendim është qesharak. Cilido që e lëxon, Gjykata asgjëson Prokurorinë”./tvklan.al