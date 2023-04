Në foto: Kei Piku U plagos pas sherrit në Elbasan, policia arreston Kei Pikun: Inskenoi ngjarjen

Shpërndaje







10:38 23/04/2023

Kei Piku, 26-vjeçari që mbeti i plagosur mbrëmjen e së shtunës në Elbasan pas një sherri, është vënë në pranga. Policia ka njoftuar se e arrestuan të riun pasi inskenoi ngjarjen dhe ka dhënë deklaratë të rremë.

Sipas uniformave blu, i riu ka pretenduar se është dëmtuar në një palestër. Mirëpo hetimet kanë zbuluar se ai është dëmtuar me një material xhami.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan arrestuan në flagrancë shtetasin K. P., 26 vjeç, banues në Elbasan, pasi pasditen e djeshme është paraqitur për të marrë mjekim në spitalin e Elbasanit, dyshohet i dëmtuar nga një material xhami, dhe gjatë marrjes në pyetje, dyshohet se për të penguar zbulimin e së vërtetës, ka inskenuar ngjarjen dhe ka dhënë deklaratë të rremë, duke pretenduar se ishte dëmtuar në një ambient privat (palestër)”, njoftoi policia.

Ditën e djeshme, në Elbasan u raportua mes një sherr mes të rinjsh në një lokal. Në konflikt u përdorën gota qelqi dhe thika.

Kei Piku është një emër i njohur për Policinë e Shtetit pasi në vitin 2020 i ka shpëtuar një atentati me armë zjarri. Ai u qëllua me breshëri plumbash nga një fuoristradë në ecje, teksa udhëtonte me mjetin e tij tip ‘Range Rover’. Ai është shoqëruar disa herë në polici edhe për lëndë narkotike./tvklan.al