U shfaq me armë zjarri në Instagram, ndëshkohet basketbollisti i njohur

Shpërndaje







22:52 08/03/2023

Probleme të reja në horizont për Ja Morant. 23-vjeçari i Memphis rrezikon të pezullohet me 50 ndeshje nga NBA amerikan, pasi dyshohet se mbante armë zjarri në avionin e skuadrës. Gjithçka ka të bëjë me një video live në rrjetet sociale, ku Morant u shfaq i zhveshur dhe me një armë në një klub nate.



Sipas raporteve të policisë, ai e ka bërë këtë para një ndeshje të basketbollit amerikan, ndërsa besohet se armën e ka marrë nga shtëpia dhe e ka pasur me vete edhe gjatë udhëtimit drejt Denverit.



Në rast se një gjë e tillë vërtetohet, Memphis do vuante mungesën për një kohë të gjatë të yllit të skuadrës dhe do përballej me një sanksion të panjohur më parë. Kështu skuadra e NBA amerikan do të mbetej pa lojtarin më të mirë të tyre në pothuajse një sezon të tërë. Aktualisht, Morant është i pezulluar nga skuadra edhe për dy ndeshje.

Klan News